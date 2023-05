Se întâmplă, cumva, să mai ai acasă o monedă de 250 de lei din 1935? Este vorba despre moneda cu chipul lui Carol al II-lea care a devenit scumpă la vedere! Puțini sunt cei care o au în propriile colecții. Iată mai jos, în articol, la ce preț se vinde o astfel de monedă, în anul 2023, pe OLX.

Pe internet, utilizatorii pot găsi adevărate „comori”. Pe lângă diverse obiecte de artă, mașini de epocă și obiecte vintage, unele persoane oferă spre vânzare monede și bancnote vechi. Iar pe site-urile de licitații, colecționarii pot „vâna” astfel de piese la prețuri corecte. Pe de altă parte, există și utilizatori care oferă spre vânzare diverse monede și bancnote pe site-uri mai populare, care pot fi accesate oricând. De exemplu, un utilizator oferă spre vânzare o monedă de 250 de lei din 1935.

La ce preț se vinde o monedă de 250 lei din 1935, pe internet?

Pe platforma OLX, o persoană a postat un anunț, spre finalul lunii aprilie, prin care oferă spre vânzare o monedă veche, din anul 1935. Mai cu seamă, este vorba despre o monedă de 250 de lei care are chipul lui Carol al II-lea. Utilizatorul o oferă spre vânzare la prețul de 899 de lei. De asemenea, se arată interesat și de un eventual schimb, cu o monedă de 5 lei din anul 1881.

Moneda din 1935 a avut un tiraj de 4.5 milioane de piese

Moneda care are chipul Regelui Carol al II-lea a fost emisă în anul 1936 (deși apare pe monedă anul 1935). Deși tirajul a fost de 4.5 milioane de bucăți, a devenit scumpă la vedere. Puțini sunt cei care o mai dețin. Pe avers este inscripționată valoarea nominală a monedei (250 LEI) și stema României. Pe revers, moneda prezintă inscripția CAROL II REGELE ROMÂNIEI, anul 1935 și efigia regelui (spre stânga). Sub gâtul Regelui apare și numele gravorului (I. Jalea).

Moneda are un diametru de 29 milimetri, este din argint, are o greutate de 13,5 grame și muchia este zimțată. Muchia are două linii ondulate care sunt separate de câte un romb cu laturile curbilinii.

Sursă foto: OLX