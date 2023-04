Suma ireală pentru care se vinde un Ford Model A din 1929, pe OLX, în anul 2023. „Bijuteria” pe 4 roți are acte din America

Pe platforma OLX, utilizatorii oferă spre vânzare diverse obiecte, piese de artă sau colecții, printre ele aflându-se și mașini de epocă. Pentru colecționari poate reprezenta o adevărată „comoară”. De data aceasta, spre vânzare se oferă un Ford Model A din anul 1929. „Bijuteria” pe 4 roți are acte direct din America și este pe benzină. Iată mai jos, în articol, la ce preț se vinde o astfel de mașină!

Un utilizator a încărcat pe platforma OLX un anunț prin care oferă spre vânzare un Ford Model A din anul 1929. Deși a fost utilizată, „bijuteria” pe patru roți arată „țiplă”, fix ca în vremurile trecute. Este pe benzină, are două uși, iar caroseria este neagră. Cât despre transmisie, este manuală. Pentru colecționari, o astfel de mașină de epocă poate reprezenta „comoara” pe care o caută de mult timp. În plus, modelul respectiv are și o istorie interesantă, iar povestea o puteți urmări mai jos.

Cât despre preț, mașina de epocă se vinde la suma de 11.900 de euro. Utilizatorul care a încărcat anunțul pe platformă a precizat că autoturismul are acte din America: „De vânzare: mașină de epocă Ford Model A, anul fabricației 1929, cu acte din America!”.

Ford Model A, mașina de epocă prezentă și în pelicule cinematografice

Ford Model A este, cu adevărat, o „bijuterie” pe patru roți. Modelul, care aparține Ford Motor Company, a fost produs între anii 1927 – 1931. Potrivit unor informații de pe site-urile de specialitate, ultimele autoturisme au văzut lumina zilei în luna martie a anului 1932. La vremea respectivă, reprezenta una dintre cele mai „comune” mașini pe care le-ai fi putut întâlni pe drumurile publice.

Pe de altă parte, oamenii puteau să admire modelul nu doar pe străzi, ci și în pelicule cinematografice. De exemplu, mașina de epocă a putut fi văzută în „City Lights” (1931), „Little Caesar” (1931) sau „Une femme a sa fenetre” (1976).

Sursă foto: OLX