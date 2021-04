Tu știai? Ce înseamnă, de fapt, simbolurile din această fotografie

Pe internet circulă numeroase curiozități, iar dacă și tu ai văzut simbolul din fotografia acestui articol, noi îți vom spune, de fapt, ce înseamnă.

Numeroase simboluri au fost descoperite pe internet, de-a lungul timpului. Ei bine, noi vrem să-ți explicăm astăzi ce înseamnă unul dintre ele. Privește cu atenție imaginea de mai jos, iar noi vom veni de îndată cu răspunsul.

Dacă și tu ai văzut acest simbol pe o mașină, află că prin acesta, aici este criptat numele statului american Ohio.

Și dacă tot ne aflăm în subiectul simboluri și mașini, iată câteva bancuri mega-amuzante pe această temă.

Bancui haioase cu șoferi și mașini

Un specialist în calculatoare şi un specialist în maşini se contraziceau: – Dacă făceam eu maşini, erau de două ori mai rapide şi consumau mai puţină benzină. – Dacă făceai tu maşini, când apăsai pedala de frână apărea pe un ecran: Doriţi să frânaţi chiar acum???

***

EA: Voi, bărbaţii, n-aţi opri nici în ruptul capului să întrebaţi care e drumul. Mai bine pierdeţi 2 ore pe drum în plus! EL: Pierdem noi două ore, dar recuperăm la parcarea cu spatele…

***

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de o doamnă în vârstă:

– Doamnă! Nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia! – Dar eu numai am respectat limitarea de viteză de 21 km/h. – Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că rulaţi pe Drumul Naţional nr. 21. – Zău? Multumesc mult… Agentul observă că pasagerii stau într-o linişte mormântală în maşină. – Doamnă! De ce stau aşa încremeniţi pasagerii dvs? – Oh, nu au nimic… Încă nu şi-au revenit de când am virat de pe Drumul Naţional nr. 195.

Sursă foto: fasingur.info