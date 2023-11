Tudor Chirilă are 2 copii cu iubita sa, dar nu vrea să o ia de soție. Care este motivul

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan formează un cuplu de 11 ani, au doi copii împreună, însă nici nu poate fi vorba de o viitoare nuntă. Juratul de la Vocea României a vorbit pentru prima dată despre motivul pentru care nu vrea să se însoare cu mama copiilor săi.

În cadrul unui interviu, Tudor Chirilă a vorbit despre relația cu Iulia Mîzgan, femeia care îi este alături de 11 ani și cea care i-a dăruit doi copii. Juratul de la Vocea României și partenera sa nu sunt căsătoriți, subiect destul de delicat și care a fost tot timpul dezbătut. Discret și fără vreo dorință de a da prea multe explicații în plus, Tudor Chirilă a vorbit pentru prima dată despre decizia de a nu ajunge în fața altarului cu cea care i-a dăruit urmăși.

De ce nu vrea Tudor Chirilă să se căsătorească cu Iulia Mîzgan

Artistul nu pune preț pe un act și consideră că instituția căsătoriei în societatea română nu îi poate aduce niciun plus în relația de cuplu. Chirilă crede că o căsătorie nu-i poate garanta nici respect, nici iubire nesfârșită, cum de altfel nu crede că este obligatoriu să fii căsătorit ca să poți avea un parteneriat de-o viață cu persoana iubită. Pe lângă faptul că împart aceleași principii și valori, compatibilitatea dintre juratul de la Vocea României și Iulia Mîzgan a atins apogeul în momentul în care au descoperit că mersul la nuntă în cuplu nu este de ei.

„Pentru mine nu, nu înțeleg de ce ar fi un subiect tabu. Nu mi se pare că este o instituție care mai aduce ceva important. Cred că ar trebui să ne preocupe mai mult respectul și iubirea. Căsătoria nu poate garanta respect, nu poate garanta iubire nesfârșită. Fiindcă ea a fost la bază un instrument social. Era un instrument social de care lumea, până la urmă, nu știu cât mai are nevoie. Nu cred că este obligatoriu să fii căsătorit ca să poți avea un parteneriat de-o viață, de exemplu.

Mai ales că acum este reglementat parteneriatul și prin faptul că dacă ai o relație de peste opt ani, partenerul tău începe să aibă aceleași drepturi și la un partaj, și la împărțirea lucrurilor, dacă e să ajungem aici, în zona aceasta mai mercantilă a despărțirilor. Căsătoria și nunta, mai ales, care vor, chipurile, să fie un fel de start în viață. Masa de nuntă, restaurantul, salonul de nunți, trupa de cover-uri de la nuntă, DJ-ul, mâncarea, florile, toate astea sunt parte din spectacolul nunţii, consecinţă a căsătoriei la Starea Civilă. Genul acesta de evenimente nu ne plac nici mie, nici partenerei mele, iar aici ne-am potrivit”, a spus Tudor Chirilă pentru Taifasuri.

Tudor Chirilă: ”Încerc să împun niște limite”

În altă ordine de idei, Tudor Chirilă recunoaște că viața i s-a schimbat la 180 de grade de când are grijă de cei doi băieți ai săi. Artistul încearcă să-i crească pe cei mici în spiritul valorilor pe care le-a primit și el și să le impună anumite limite sănătoase și de bun simț.

”Copiii mei îmi dau lecții în fiecare zi. Cred că toți copiii oferă lecții, dar trebuie să știi cumva să le accepți. Felul în care ei încep să privească lumea de foarte multe ori e o lecție și pentru noi, adulții. Încerc să îi cresc în spiritul valorilor pe care le-am primit și eu fără să fiu neapărat un tată excesiv de rigid și de sever. Dar încerc să impun niște limite și cred că fiecare copil are o anumită vârstă pentru a înțelege niște lucruri. Trebuie să te comporți într-un fel cu un copil de 2 ani, într-un fel cu un copil de 4 ani, în alt fel cu un copil de 6 ani.

De exemplu, unui copil de 2 ani e absolut OK să-i dai libertate totală, atâta vreme cât el nu poate înțelege conceptul de reguli. Orice ar vrea să facă, să fie medic ori actor, ziarist, bucătar sau tâmplar. Orice ar vrea să facă, trebuie să repete. Nu e obligatoriu să ai parte zilnic de divertisment care să-ți țină simțurile ocupate, treze. Este OK să te plictisești, este OK să ai o zi proastă, este OK să repeți și să faci ce nu-ți place, pentru că, la un moment dat, ajungi să faci ceea ce îți place”, a mai spus Tudor Chirilă.