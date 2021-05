Tudor Ionescu a făcut anunțul! Colegul său de trupă a părăsit proiectul Fly Project. „Am luat-o pe drumuri diferite”

După ani de zile în care proiectul Fly Project a însemnat Tudor Ionescu și Dan Deneș, lucrurile au ajuns la final. Se pare că Dan Deneș a decis să părăsească proiectul, anunțul fiind făcut chiar de către colegul lui de trupă.

Fly Project a lansat o nouă piesă, iar Tudor Ionescu a făcut turul emisiunilor pentru a o promova. Însă de această data a apărut singur și nu însoțit de colegul lui. Astfel, Tudor Ionescu a dezvăluit că Dan Deneș nu mai face parte din proiectul Fly Project.

„E simplu. Dan… de fapt, am luat-o pe drumuri diferite, pe cărări diferite, după atâția ani. Se întâmplă, ca în căsătorie, ca în căsnicie, dar Fly Project merge mai departe cu piesă nouă. Sunt în industria muzicală de vreo 16 ani, din 2005”, a declarat Tudor Ionescu la o emisiune tv.

Fly Project merge mai departe

Tudor Ionescu a ținut să sublinieze că deși colegul său de trupă a părăsit proiectul, asta nu însemna că istoria Fly Project se va opri aici. Proiectul continuă chiar cu o nouă piesă care are toate șansele să devină HIT.

„Am numărat piesele pe care le am. Toată lumea le-a transformat în HIT-uri. Sunt cel puțin unul pe an. Anul trecut am lucrat mult mai mult, că am avut timp să stăm mult mai mult în studio și am făcut foarte multe piese pentru Fly Project, dar și pentru alți artiști”, a mai spus Tudor Ionescu.

Sursa foto: Instagram