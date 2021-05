Tudor Ionescu de la Fly Project, transformare spectaculoasă! Cum a reușit să de jos 40 de kilograme. „Nu mai îmi e poftă de mâncare”

Tudor Ionescu a reușit o transformare spectaculoasă. Solistul de la Fly Project s-a luptat o perioadă cu kilogramele în plus, iar în cele din urmă a reușit să câștige bătălia. A slăbit 40 de kilograme și este complet transformat.

În urmă cu câțiva ani, artistul cântărea 104 kilograme așa că a hotărât că este momentul unei schimbări. A început un întreg proces de slăbire, iar rezultatele au fost spectaculoase. Acum, Tudor Ionescu cântărește 64 de kilograme și este foarte mulțumit de rezultatele pe care le-a obținut.

Prezent în platoul unei emisiuni de televiziune, solistul de la Fly Project a mărturisit că întreg procesul de slăbire a durat patru ani. Se pare că acum artistul a ajuns la forma perfectă și nu mai are nicio reținere în ceea ce privește mâncare. Poate să mănânce orice, însă cumpătat, iar în ceea ce privește carnea, acest aliment a dispărut complet din viața lui.

„Am început de patru ani acest proces de slăbire, dar la un moment dat stagnam. De la 104 cât aveam în 2016, am ajuns la 64. Acum nu mai îmi e pofta de mâncare, nu mai mănânc nici carne de un an de zile, dar mănânc orice altceva. Am încercat o săptămână fără carne, mi-a priit, apoi am încercat un an. Dacă toata viața am mâncat carne…. Sunt un pofticios. Am mâncat pită cu unsoare de curând.”, a declarat Tudor Ionescu, la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Tudor Ionescu a fost infectat cu virusul SARS-CoV-2

Tudor Ionescu a intrat și el în contact cu noul virus. Artistul a fost testat pozitiv în urmă cu ceva timp. Din fericire, forma pe care a contractat-o a fost una ușoară, iar virusul nu i-a dat prea mari bătăi de cap.

Tudor Ionescu „s-a bucurat” de o formă ușoară a virusului. Acesta a fost asimptomatic, iar singurul lucru care a atestat prezența virusului în corpul său a fost rezultatul testului. Artistul a fost unul din cazurile fericite și a scăpat destul de ușor.

„Am avut Covid. Am fost pozitiv, dar fără simptome. Ceilalți membri ai familiei, soția și fetița, nu au luat, deși locuim în aceeași acasă. Am avut noroc”, a declarat Tudor Ionescu, în cadrul unei emisiuni TV.

