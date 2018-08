Tudorie își desființează coechipierii: „Nu e posibil să ne prezentăm în asemenea fel!”

Alex Tudorie, jucătorul formației FC Voluntari a declarat la finalul jocului în care echipa sa s-a umplut de penibil, cedând cu 4-0 duelul cu nou promovata Hermannstadt că îi este rușine de ceea ce se întâmplă la echipă.

Tudorie nu și-a menajat deloc coechipierii după acest eșec și a spus că ar fi trebuit să intre pe teren cu altă mentalitate și atitudine.

„Să mergem acasă, să analizăm ce am greșit pentru că nu e posibil să ne prezentăm în asemenea fel. Mi-e foarte greu să vorbesc, am și rămas în 10 oameni, ne-au pasat, au făcut ce au vrut, alergam acolo de bezmetici prin față, la mijloc. S-a rupt tot. Nu știu, trebuie să intrăm cu altă atitudine, nu știu, să facem ceva. Altfel, rămânem cu un punct, eu așa zic. Chiar nu pot să înțeleg, nu avem nicio scuză. Au plecat jucători, au venit jucători, dar până la urmă e fotbal și cred că toată lumea care vine să joace la Liga 1 trebuie să știe că e Liga 1, nu e nici Liga 2, nici Liga 3, nici Liga a patra a Franței, nici…nu știu. Poate au zis că vin să joace în România și e ușor, dar nu e ușor. Am uitat și de accidentare și de tot, mi-e rușine și nu vreau să vorbesc pentru ce s-a întâmplat în această seară. Trebuie să nu ieșim din casă, nu știu ce să facem. Chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Aici e vorba de atitudinea noastră, de cum ne antrenăm, nu cred că asta e o opțiune”, a declarat Alex Tudorie.

Învinsă cu 4-0 de Hermannstadt, FC Voluntari a rămas pe ultimul loc în Liga I cu doar un punct acumulat.

Rezultatele etapei a V-a în Liga 1

Politehnica Iași- FC Botoșani 2-1

Astra Giurgiu- Dunărea Călărași 1-1

Viitorul- Gaz Metan Mediaș 2-0

FCSB- Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2-0

CFR Cluj- Dinamo București 3-1

FC Hermannstadt- FC Voluntari 4-0

Universitatea Craiova- Concordia 0-1