Turul semifinalelor Europa League și Conference League se joacă și la pariuri » 4 variante de profit lansate AICI »»

Astăzi, de la ora 22:00, sunt programate partidele din manșa tur a semifinalelor Europa Legue și Conference League.

În EL, echipa lui Ianis Hagi, Glasgow Rangers, internaționalul român fiind accidentat, se va deplasa în Germania pentru duelul cu RB Leipzig. În cea de-a doua semifinală, cea de-a doua reprezentantă a nemților în competiție, Eintracht Frankfurt, formație care a produs în sferturi surpriza eliminând Barcelona, se va deplasa la Londra pentru confruntarea cu West Ham United. Ambele partide vor începe la ora 22:00, returul urmând a se disputa săptămâna viitoare pe 5 mai. Finala acestei ediții din Europa League va avea loc pe 18 mai pe stadionul „Ramon Sanchez-Pizjuan” din Sevilla.

PARIURI EUROPA LEAGUE

RB LEIPZIG – RANGERS, RANGERS PESTE 2.5 CORNERE – COTA 1.42

RB LEIPZIG – RANGERS, AMBELE ÎNSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.50

WEST HAM – FRANKFURT, OASPEȚII ÎNSCRIU – COTA 1.50

WEST HAM – FRANKFURT, PESTE 8.5 CORNERE- COTA 1.57

În Conference League, semifinalele se anunță a fi extrem de echilibrate, urmând a le pune față în față Leicester City – AS Roma și Feyenoord – Olympique Marseille. Turul va avea loc astăzi, 28 aprilie, de la ora 22:00, returul fiind programat pentru 5 mai. Finala Conference League se va disputa pe 25 mai, pe „National Arena” din Tirana.

PARIURI CONFERENCE LEAGUE

FEYENOORD – MARSEILLE, PSF X – COTA 1.80

FEYENOORD – MARSEILLE, GAZDELE PESTE 1.5 CARTONAȘE – COTA 1.47

LEICESTER – AS ROMA, PSF X – COTA 1.70

LEICESTER – AS ROMA, LEICESTER SUB 2.5 GOLURI ȘI ROMA MARCHEAZĂ – COTA 1.58