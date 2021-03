Tzanca Uraganu & Miraj Tzunami au făcut stabor pentru împăcare!

Tzancă Uraganu și fratele său, Miraj Tzunami, au revenit la sentimente mai bune după ce luni întregi și-au aruncat vorbe grele. Iar CANCAN.RO a aflat acum cine a ”arbitrat” conflictul și cum a fost obținută împăcarea celor doi în fața unui… stabor!



Scandalul dintre Tzancă Uraganu și Miraj Tzunami a pornit, de fapt, de la două surori care, pentru o vreme, au locuit în vila lui Tzancă. În mediul online au apărut imagini cu soția artistului, care era desfigurată.

Imaginile șocante au fost divulgate de două influencerițe, Tina și Reea, apropiate ale soției manelistului. Potrivit acestora, Mădălina Miu, amanta lui Tzanză Uraganu, i-ar fi cerut manelistului să își bată soția, aceasta fiind una dintre condițiile pentru o împăcare.

Ulterior, a început un război între Tzancă Uraganu și vloggerițe care pare să nu se sfârșească prea curând. Mai ales când fratele manelistului a lansat o piesă cu dușmancele lui. Colaborarea neașteptată l-a scos din sărite pe Tzancă Uraganu, care a răbufnit și l-a făcut praf pe Miraj.

Acesta a răbufnit într-un live pe Instagram. (VEZI ȘI: TZANCĂ URAGANU, UMILIT DE SOȚIE LA O CÂNTARE. CE I-A FĂCUT DE FAȚĂ CU TOATĂ LUMEA)

”Boschetarul acesta de Miraj, că asta este un boschetar, mă obligă să fac aceste postări, care nu-mi stau în caracter. Vă dați seama, nu-i convine. Am proprietăți de un milion de euro cash și el nu are nici casă plătită. Ca să vedeți diferența. Vorbim pe bune. Eu nu mă jur strâmb că am frică de Dumnezeu.

Să moară fata mea dacă are casa plătită. Vorbește gunoiul acela de mine, care a luat bătaie peste tot… Ați văzut și voi în ce hal a ajuns. Cântă și prost, cântă și fals, e vai de capul lui. N-are nici formație, a făcut numai nenorociri pe unde a fost… Nu-l acceptă nimeni pentru că este un gunoi. Săracul ăsta să-și vadă de treaba lui”, a spus Tzancă Uraganu despre fratele lui, Miraj.

Miraj Tzunami a reacționat dur

Ulterior a urmat un val de acuzații reciproce, dezvăluri picante și jigniri. Miraj Tzunami n-a stat cu mâinile-n sân și, la rândul său, a răbufnit. Artistul l-a făcut cu ou și cu oțet pe fratele său. (CITEȘTE ȘI: CONTINUĂ SCANDALUL ÎN LUMEA MANELIȘTILOR! SOȚIA LUI TZANCĂ URAGANUL, ATAC FĂRĂ PRECEDENT LA VLOGGERIȚE: ”NU LE-AM VĂZUT O DATĂ SĂ SE SPELE!”)

”Ăsta e un om… știe toată lumea… să moară… dacă știe să cânte nici de la do minor. E un pamflet din toate punctele de vedere. Îmi cer scuze de la toată lumea, ne-am certat și m-am jurat că o să fac live. O să facă și el, știu sigur. Frățiorul ăsta al meu e ”româncă”, nu român. Să audă toată lumea. E un pamflet de om.

Tzancă ăsta și-a luat niște ”harfe”, să știe toată lumea că e fratele meu dar nu e bine ce a făcut. M-a supărat, e nebun, prost… Dacă nu eram eu, vindeai ghiuluri”, spunea Miraj Tzunami.

Au îngropat securea războiului

Totuși, când nimeni nu se mai aștepta, Tina a publicat pe contul ei de TikTok un video în care apare alături de Miraj. Artistul și-a surprins fanii și a anunțat că s-a împăcat cu fratele său. „Se ceartă mațele între ele, dar om cu om?”, a spus Miraj. Ce-i drept, sângele apă nu se face. În plus, lăutarul a anunțat că, în curând, va scoate o piesă împreună cu fratele lui. (NU RATA ȘI: E SCANDAL! FLORIN SALAM, TZANCA URAGANUL ȘI MIRAJ TSUNAMI, PUȘI ÎN GARDĂ DE ELVIS, UNUL DINTRE FIII TEMUTULUI NICOLAE DUDUIANU: “REVENIȚI-VĂ, CĂ NE SĂTURĂM DE VOI. ȘI ATUNCI E PROBLEMĂ!” CE L-A DERANJAT PE INTERLOP)

Din informațiile noastre, conflictul dintre Tzancă și Miraj a fost aplanat chiar de tatăl celor doi artiști, după ce frații au apărut în fața unui unui stabor. Bărbatul nu a fost de acord ca băieții săi să se transforme în dușmani, așa încât a luat decizia să facă pace după ce trec prin judecată. ”A fost organizat un stabor în toată regula și fiecare în parte și-a spus ce avea pe suflet. Ambii au greșit fiindcă n-au fost deștepți să se oprească și s-au vorbit urât. S-a stabilit acum că acela care va mai vorbi de rău primul va plăti și o amendă”, ne-a dezvăluit una dintre sursele noastre apropiate familiei.

Tzancă Uraganul s-a împăcat cu fratele său, dar nu le poate ierta încă pe cele două vloggerițe.

Miraj Tzunami, carieră de succes

Miraj Tzunami a reușit să își construiască o carieră muzicală de succes, melodiile lui adunând milioane de vizualizări pe YouTube. Cea mai recentă piesă a manelistului a fost ascultată de peste 14 milioane de oameni, care au apreciat ritmurile și povestea melodiei. (CITEȘTE ȘI: TZANCĂ URAGANUL DĂ DE PĂMÂNT CU FRATELE LUI. NIMENI NU SE AȘTEPTA LA O ASEMENEA REACȚIE: ”ESTE UN BOSCHETAR”)

Așa cum multă lume știe, Miraj Tzunami nu este singurul talentat din familie, fratele acestuia făcând la rândul său furori în rândul fanilor.

