Tzancă Uraganu rupe tăcerea! De ce i-a închis, de fapt, ANPC shaormeriile

La finalul lunii ianuarie, cele două shaormerii ale lui Tzancă Uraganu au fost închise de către ANPC. După ce, atât fanii manelistului, cât și clienții localului s-au întrebat care este motivul, artistul a spus, pe rețelele de socializare, ce nereguli au găsit inspectorii.

La începutul lunii decembrie, Tzancă Uraganu a deschis două shaormerii pe care le-a „botezat” „Shaorma la Tzancă”. Prima locație inaugurată a fost cea din București, iar cea de-a doua, la Ploiești. Nici două luni n-au trecut de când manelistul a inaugurat locațiile, că a și fost închis de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC). După câteva zile de când vestea s-a răspândit, Andrei Velcu, pe numele său real, se apără spunând că problema nu a fost dată de calitatea produselor:

„Să nu se înțeleagă că la noi există vreodată și nici nu va exista vreodată mâncarea să nu fie bună, proaspătă sau să fie expirată, cum au găsit la alte restaurante”, a spus manelistul pe rețelele de socializare.

De ce au fost închise shaormeriile lui Tzancă Urganu

Potrivit spuselor lui Tzancă Uraganu, se pare că doar locația din Capitală trebuia închisă pentru 24 de ore, dar a fost alegerea sa să înceteze activitatea pentru o scurtă vreme. Cu acest prilej, a dezvăluit și care au fost problemele pe care le-au găsit inspectorii ANPC:

„Shaormeria de la București și Ploiești, dar acolo pentru că am vrut eu, au fost închise câteva zile. Cea de la București trebuia închisă pentru 24 de ore, pentru că au venit cei de la ANPC și au găsit niște mici detalii. Problemele au fost următoarele: Maioneza, ketchup-ul și toate sosurile, în loc să fie între 4 și 8 grade în frigider, au fost la 9 grade. Am avut o folie pe frigiderul pe care l-am luat și a trebuit să o dăm jos, o altă mică problemă. Am avut grafica greșită afară, o scară din bucătărie avea defecțiuni”, a adăugat Tzancă Uraganu pe Facebook

