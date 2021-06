Tzancă Uraganu, vizită nocturnă la Mădălina Miu. Manelistul a stat trei ore în fața casei soției sale

Tzancă Uraganu pare să joace la trei capete! Manelistul oscilează între cele trei femei din viața lui: Mădălina Miu, Lambada și Marymar. Iar recent… acesta s-ar fi dus în toiul nopții acasă la încă actuala lui soție, Mădălina.

Deși nu mai formează un cuplu, Tzancă Uraganu și Mădălina Miu nu au divorțat nici acum. Manelistul are o altă relație cu Marymar de câteva luni, iar fanii se întreabă de ce nu a semnat până acum actele de divorț. Se mai gândește, oare, Tzancă la actuala lui soție?! (VEZI ȘI: CUM S-A RĂZBUNAT MARYMAR, DUPĂ CE TZANCĂ URAGANU S-A AFIȘAT CU FOSTA SOȚIE, LAMBADA)

Nu de alta, dar Mădălina Miu a făcut niște dezvăluiri uluitoare. Potrivit brunetei, manelistul i-a făcut o vizită nocturnă recent. Acesta a așteptat timp de trei ore în fața casei, ca să vorbească cu soția lui.

”A venit în fața casei, am discutat afară, nu am urcat în mașină. Nu sunt amantă, sunt soție. Am discutat despre situația dintre noi. S-au întâmplat multe în seara aia, ar fi foarte multe lucruri de discutat și de lămurit”, a povestit Mădălina Miu la Antena Stars.

Mădălina crede cu tărie că relația lui Tzancă cu Marymar nu este atât de serioasă precum pare. Chiar și așa… pe ea nu o interesează o eventuală împăcare cu soțul ei.

Tzancă Uraganu, declarații de dragoste pentru Marymar

De ziua ei de naștere, Tzancă i-a adus lui Marymar cei mai cunoscuți artiști să-i cânte, iar momentul tortului a fost cu totul și cu totul special. Însuși manelistul i-a cântat iubitei sale „La mulți ani”. (CITEȘTE ȘI: TZANCĂ URAGANU A DAT „LOVITURA DE GRAȚIE” ÎN AMOR. S-A ÎMPĂCAT CU MARYMAR CHIAR DE ZIUA EI)

”Marymar să trăiască, Tzancă s-o iubească”, i-a cântat manelistul, în timp ce bruneta îl sorbea din priviri. La petrecerea lui Marymar a cântat și Romeo Fantastick, cel care a întreținut atmosfera toți cei prezenți s-au distrat pe cinste.