Ucraineanca Anastasia Mishchenko, concurentă la ”Românii au Talent” de la Pro TV, a transmis un mesaj înduioșător, după ce țara natală se află în război: ”Este dureros și înfricoșător”

Ucraineanca Anastasia Mishchenko a susținut un spectacol de acrobație în fața juraților de la ”Românii au Talent”, în această seară. Tânăra s-a înscris în cel de-al doisprezecelea sezon al emisiunii de la Pro TV pentru a le arăta telespectatorilor talentul pe care îl are. De asemenea, aceasta a transmis și un mesaj înduioșător, după ce țara natală se află în război.

Înainte de a intra pe scenă, în fața juraților și a publicului, concurenta s-a prezentat: ”Mă numesc Anastasia, sunt din Ucraina, am 30 de ani și sunt acrobat la circ, iar astăzi voi arăta numărul meu la bara suspendată. Îmi doresc foarte mult să lucrez pe marile scene. Când eram mică mergeam cu părinții la circ și urmăream acrobații și acesta era visul meu. L-am cunoscut pe soțul meu când aveam 16 ani și ne-am îndrăgostit. Am început să fac acrobații și am devenit acrobat la circ, iar el m-a învățat. Ne-am antrenat împreună. El este antrenorul meu”.

Ucraineanca Anastasia Mishchenko a reușit să îi impresioneze pe cei patru jurați de la ”Românii au Talent”.

Andra Măruță a mărturisit, cu zâmbetul pe buze, că o admiră pe Anastasia: ”Este admirabil, eu ca și femeie sunt mândră să văd o altă femeie făcând lucrurile astea. Pentru mine ești pe lista femeilor pe care le admir. Efectiv ne-ai hipnotizat, ești și o femeie frumoasă”.

De asemenea, nici Andi Moisescu nu a rămas indiferent în fața numărului spectaculos prezentat de Anastasia, la Pro TV: ”Uneori ne vine destul de greu să ne găsim cuvintele pentru că încercăm să spunem ceva relevant pentru tine și dacă se poate să se ridice la aceeași înălțime la care te-ai ridicat și tu, ceea ce este foarte dificil. Ești un acrobat desăvârșit! Nici nu vreau să mă gândesc cât e de muncă în spatele acestei povești. Noi de multe ori uităm cât e de muncă în spatele unui număr ca acesta. Ne-ai zăpăcit, ne-ai luat mințile, dar ne-ai luat și cuvintele. Cam pe aici este nivelul talentului tău”.

Anastasia Mishchenko le mulțumește românilor pentru ajutorul pe care îl oferă în prezent

Din cauza războiului, multe state învecinate Ucrainei au primit refugiați, iar pe listă se află și România. Concurenta RAT a ținut să mulțumească pentru ajutorul pe care românii l-au oferit și îl oferă, în continuare, ucrainenilor.

”Suntem plecați din țară din luna octombrie, peste o lună se termină contractul, urma să ne întoarcem acasă. De o săptămână trăim ca într-un vis urât pentru că suntem foarte departe de familiile noastre. Este dureros și înfricoșător.

De asemenea, suntem foarte recunoscători tuturor țărilor și întregii lumi. România ne ajută mult că ne primește refugiații, femei și copii. Ne ajutați enorm și vă suntem foarte recunoscători. În acest moment este un ajutor neprețuit pentru poporul nostru. Sperăm că va fi pace, că cerul se va însenina deasupra Ucrainei, că totul va fi bine. Vă mulțumim!”, a spus Anastasia.

Sursă foto: captură video Youtube