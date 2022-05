Uhrin crede în salvarea de la retrogradare!

Dusan Uhrin jr., antrenorul principal al formației Dinamo, a declarat la finalul partidei câștigate la Botoșani că victoriile pe care elevii săi le-au obținut pe acest final de play-out le dau un moral foarte bun în perspectiva dublei de la baraj pe care o vor susține cu formația clasată pe locul 3 în play-off-ul Ligii a 2-a.

„Am avut o atitudine foarte bună. Am făcut acea greșeală cu Pierret, el a crezut că poate intra, că îl lasă arbitrul. I-am strigat să revină, dar a luat un cartonaș roșu ușor. Sebastian Moga a fost și el eliminat, nu știu de ce i s-a dat roșu, e ciudat. De asemenea, la ultimul roșu, portarul a ieșit din poartă, a venit acolo… nu e normal să nu primească nimic. Mai avem un meci, trebuie să folosim alți jucători, avem și câteva accidentări. Dacă mai primim niște cartonașe și în meciul următor, e mai greu. Nu am idee cu cine jucăm la baraj, dar va fi greu. UTA e și ea o echipă bună, dar vom schimba puțin echipa și vom vedea. Sunt fericit pentru jucători, am avut mai multe ocazii față de Botoșani. Atitudinea e foarte importantă”, a declarat Dusan Uhrin jr., antrenorul principal al formației Dinamo.

Program etapa a VIII-a play-out Liga 1

Gaz Metan – FC Voluntari 4-3

FC Botoșani – Dinamo 2-3

UTA – CS Mioveni 1-0

Duminică, 8 mai

ora 14:30 Sepsi OSK – Chindia

Luni, 9 mai

ora 20:30 Rapid – „U” Craiova 1948

Clasament play-out Liga 1

1 Rapid – 39 puncte

2 FC Botoșani – 38 puncte

3 Sepsi OSK –36 puncte *)

4 UTA – 32 puncte

5 „U” Craiova 1948 – 31 puncte *)

6 CS Mioveni – 28 puncte *)

7 Chindia -23 puncte *)

8 Dinamo – 22 puncte *)

9 Academica – -11 puncte **)

10 Gaz Metan – -37 puncte **)

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte

**) echipe penalizate de Comisiile FRF din cauza datoriilor