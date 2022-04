Uhrin jr.: „Am simțit că va fi greu cu Mediaș!”

Dusan Uhrin jr., antrenorul principal al formației Dinamio București, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la limită la Mediaș cu echipa de copii a Gazului, scor 1-0, că este mjulțumit de cele trei puncte cu care echipa sa pleacă din această deplasare.

„Am ratat multe ocazii și jocul a fost destul de încet. Trebuie să lucrăm în continuare, am simțit că va fi greu cu Mediaș. Au luptat, au avut ambiție, dar trebuie să mai muncim, nu este de ajuns ce am arătat în această seară. Vom avea două zile libere, după aceea ne vom antrena din nou la intensitate maximă. Sunt în această situație pentru că am venit la Dinamo, e important pentru mine să păstrez echipa în prima ligă. Acesta este obiectivul meu”, a declarat Dusan Uhrin jr. după jocul de la Mediaș.

Pentru Dinamo aceasta a fost a doua victorie din acest play-out după cea de pe „Ilei Oană” din Ploiești cu Chindia Târgoviște, scor 2-0. Cu această victorie, echipa lui Uhrin jr. a acumulat 16 puncte, apropiindu-se la șase lungii de Chindia care se află pe locul 7, târgoviștenii urmând a juca în această rundă la Arad cu UTA.

Program etapa a VI-a play-out Liga 1

Academica – CS Mioveni 0-2

Gaz Metan – Dinamo 0-1

Sâmbătă, 23 aprilie

ora 13:30 UTA – Chindia

ora 21:00 Rapid – Sepsi OSK

Luni, 25 aprilie

ora 15:30 FC Botoșani – „U” Craiova 1948

Clasament play-out Liga 1

1 Rapid – 35 puncte

2 Sepsi OSK –33 puncte *)

3 FC Botoșani – 32 puncte

4 „U” Craiova 1948 – 28 puncte *)

5 CS Mioveni – 28 puncte *)

6 UTA – 26 puncte

7 Chindia -22 puncte *)

8 Dinamo – 16 puncte *)

9 Academica – -3 puncte **)

10 Gaz Metan – -27 puncte **)

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte

**) echipe penalizate de Comisiile FRF din cauza datoriilor