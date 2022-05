Uhrin jr. știe cum poate Dinamo întoarce rezultatul cu „U” Cluj: „Cu siguranță, agresivitatea trebuie să schimbe pentru retur!”

Dusan Uhrin jr., antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat la finalul partidei pierdute de elevii săi pe „Cluj Arena” cu „U” Cluj, scor 2-0, că elevii săi au pierdut pentru că nu au avut agresivitate.

„Nu am început jocul cu agresivitate, nu e un rezultat prea bun. A doua repriză am început să jucăm mai bine, dar nu am înscris, era important să dăm gol. Mai avem 90 de minute să întoarcem rezultatul și sper să dăm maximum la retur. A fost un discurs dur în vestiar, la pauză, am început bine repriza a doua, dar nu am reușit să înscriem. E 0-2, mai avem un meci acasă. Două bare nu ajung. A fost greu pentru că U Cluj a jucat bine, acum trebuie să încercăm să revenim. Jucătorii vorbesc între ei, dar trebuie să demonstreze pe teren. Atmosfera a fost superbă, dar am fost concentrat la meci. Cu siguranță, agresivitatea trebuie să schimbe la Dinamo pentru retur”, a declarat Dusan Uhrin jr.

„Șepcile Roșii”, clasate pe locul 3 în play-off-ul acestei ediții a Ligii a 2-a, s-au impus grație reușitelor lui Martin Remacle (min.14) şi Alexandru Boiciuc (min.83), reușita moldoveanului venind într-un moment în care ardelenii erau în inferioritate numeric după eliminarea pentru două cartonașe galbene a lui Ely Fernandes (min.38 și 72). Returul va avea loc pe 29 mai la București.