Uimirea unei studente din Indonezia care s-a mutat în România. „Aproape toate supermarketurile și restaurantele le vând”

Tot mai mulți tineri vin în România, din diverse motive. Unii vor doar să viziteze frumusețile țării noastre, alții să-și urmeze studiile pe meleagurile noastre. Este și cazul unei studente din Indonezia, care a aterizat la noi și a rămas surprinsă din primele ei zile pe tărâm românesc. Asta pentru că a observat obiceiurile de aici, care sunt total diferite de cele din țara ei. Unele lucruri pe care românii le cred banale, sunt considerate incredibile pentru anumite persoane de peste hotare. Ce a lăsat-o mască pe tânără?

O tânără din Indonezia și-a luat zborul spre România, pentru o experiență pur românească. Studenta s-a bucurat de frumusețile țării noastre, care au lăsat-o fără cuvinte. S-a stabilit la Iași pentru o perioadă, acolo unde-și continuă studiile. Pentru că se bucură de o experiență unică pe meleagurile noastre, ea a încercat să le povestească tuturor, pe rețelele de socializare. A văzut mai multe „obiceiuri” de-ale românilor, care au lăsat-o mască.

Spre exemplu, a înțeles că este absolut normal ca supermarketurile și restaurantele să aibă la vânzare băuturi alcoolice și că nimeni nu le interzice adulților să consume bere sau vin. Studenta a povestit că a văzut localnici care beau alcool, dar care nu s-au îmbătat, chiar dacă au întrecut măsura.

CITEȘTE ȘI: REACȚIA VIRALĂ A UNUI TURIST DIN MAREA BRITANIE, DUPĂ CE A MÂNCAT MICII CELEBRI DIN PIAȚA OBOR: ”ACUM ÎNȚELEG!”

”Consumul de băuturi alcoolice e foarte normal. Aproape toate supermarketurile și restaurantele le vând, inclusiv vin și bere. Majoritatea românilor consumă mult alcool, și o doză sau două de bere, de multe ori, nu are efect asupra lor.”, a ținut să spună studenta, pe internet.

CITEȘTE ȘI: UN TURIST AMERICAN, ÎNGROZIT DE CE A PUTUT SĂ VADĂ PE AEROPORTUL HENRI COANDĂ: ”NU VENIȚI NICIODATĂ!”

Și când a ajuns la o clinică medicală, fata a rămas surprinsă. Asta pentru că văzuse un medic, ce avea un tatuaj imens pe mână, detaliu neîntâlnit în țara ei. Aceasta a explicat că-n Indonezia nu este o regulă scrisă ca doctorii să nu aibă tatuaje, însă chiar și așa nu a mai văzut la nimeni până de curând.

”Când am vizitat o clinică medicală, am fost foarte surprinsă să văd că medicul avea un tatuaj destul de mare pe mână. În Indonezia, nu există o regulă scrisă conform căreia medicii nu pot avea tatuaje. Până acum nu am întâlnit niciodată un medic cu un tatuaj”, a continuat aceasta.