Ultima adversară a Simonei Halep rupe tăcerea după 9 luni. „A fost o înscenare”. Declarațiile care pun pe jar tenisul mondial

Zilele acestea, Daria Snigur a acordat un interviu în care a vorbit despre Simona Halep. Ultima adversară a sportivei face lumină în scandalul de dopaj, la 9 luni de la suspendarea sportivei, luându-i apărare.

Pe data de 29 august, la US Open, Simona Halep a fost suspendată pentru că a picat testul anti-doping. Substanța nespecifică identificată în corpul sportivei a fost roxadustat, care se găsește și în medicamente pentru afecțiunile cronice sau bolile rinichilor. De atunci, campiona nu a mai jucat niciun meci oficial.

Înainte de acest moment, Simona Halep a avut un meci cu Daria Snigur, jucătoare de tenis ucraineană care este numărul 124 mondial în clasamentul WTA la doar 21 de ani. Tânăra sportivă a reușit să o învingă pe româncă, dar a rămas marcată de cât de bine joacă.

(CITEȘTE ȘI: Simona Halep este din nou fericită. Cine i-a readus campioanei zâmbetul în cea mai grea perioadă a carierei sale)

Ce susține Daria Snigur despre Simona Halep

Ucraineanca nu se aștepta să o învingă pe Simona Halep, motiv pentru care a fost și uimită când i-a fost anunțată victoria. Are un respect deosebit pentru adversara ei și, așa cum a spus recent, într-un interviu, abia așteaptă să o vadă, din nou, pe teren.

În urma partidei cu tenismena, Daria Snigur a tras concluzia că este imposibil ca românca să se fi dopat, fiind, de fapt, vorba despre o înscenare. Tenismena nu ar fi avut motive pentru care să recurgă la substanțe interzise care să o facă să joace mai bine.

„A fost o victorie neașteptată pentru că Simona este o mare jucătoare de tenis. Nu mi-am putut imagina că pot juca așa cum am făcut-o. Este cel mai bun meci al carierei mele! Cred că a fost o înscenare, în opinia mea, pentru că juca atât de bine înaintea acestei probleme! Ea nu are nevoie de doping. Este imposibil pentru Simona.

Nu, nu cred. Eu am venit de calificări. Cred că Simona…Nu știu. Cred că Simona trebuia să câștige! Am fost foarte emoționată pentru că a fost primul meci pe terenul central, Louis Armstrong împotriva Simonei Halep. Am avut multe emoții. Foarte mulți oameni au urmărit acel meci al nostru…”, spune Daria Snigur, pentru Eurosport.

(CITEȘTE ȘI: Noi detalii în scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep. Procesul suferă amânări! Explicațiile directorului general ANAD)

Ce spune Simona Halep despre scandalul cu dopajul. Răspunsul Federației Internaționale de Tenis

În data de 27 aprilie, Simona Halep a susținut că mai mulți experți „au stabilit că aceste urme au fost rezultatul unei contaminări, o contaminare a unuia dintre suplimentele mele alimentare, ceea ce explică foarte slaba cantitate care a fost detectată în corpul meu”. În plus, mărturisește ea, „nu am consumat niciodată, în mod conştient, cel mai mic produs interzis”.