Ultima dorință a lui Dem Rădulescu! Ce i-a spus „Bibanu” fiicei sale pe patul de moarte

Ultima dorință a lui Dem Rădulescu! Ce i-a spus „Bibanu” fiicei sale pe patul de moarte
Galerie Foto 12
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Irina Rădulescu, fiica lui Dem Rădulescu, zis și „Bibanu”, a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, care a fost ultima dorință a regretatului actor înainte să moară. Sunt cuvinte pe care fiica sa nu le-a uitat nici după atâția ani și pe care încearcă să le respecte zi de zi, cu speranța că, de acolo de sus, tatăl ei este mândru de omul care a devenit.

Astăzi, 14 octombrie, ar fi fost o zi de sărbătoare în familia lui Dem Rădulescu. Fiica sa împlinește 40 de ani, însă marele actor nu mai este lângă ea să-i spună „La mulți ani!”. „Bibanu” s-a stins din viață pe 17 septembrie 2000, în urma unui infarct miocardic, iar absența lui a lăsat în urmă un gol pe care nici trecerea timpului nu l-a putut umple.

Deși au trecut 26 de ani de când și-a pierdut tatăl, Irina Rădulescu nu a uitat nici acum ultimele cuvinte pe care i le-a spus Dem Rădulescu. Cu doar câteva zile înainte să moară, „Bibanu” i-a lăsat un sfat care îi va rămâne întipărit în suflet pentru totdeauna.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

„Cel mai de preț sfat rămâne cel dat cu câteva zile înainte să moară. A sunat cam așa – “O să îți spună mulți multe. Dar tu să cauți întotdeauna simplitatea și adevărul!”, a spus Irina Rădulescu pentru CANCAN.RO.

Moartea lui Dem Rădulescu i-a schimbat viața

Moartea lui Dem Rădulescu a lăsat un gol imens în viața fiicei sale. Irina era doar o adolescentă când și-a pierdut tatăl și a fost nevoită să învețe să meargă mai departe fără omul care îi era atât de drag. Actrița a recunoscut că acel moment i-a schimbat întreaga viață, iar durerea pierderii este greu de descris chiar și astăzi. A încercat să accepte ceea ce s-a întâmplat, însă nimic nu a mai fost la fel.

Dem Rădulescu și fiica lui, Irina

Dem Rădulescu și fiica lui, Irina. Sursa Social media

„Impactul unui astfel de eveniment nu cred ca poate fi cuantificat. Ce s-a schimbat ?! Totul! Dar cum să pun acest “TOT” în cuvinte ?! Să spunem că am lăsat să fie ceea ce a fost și am mers mai departe așa cum am putut.

Am încercat să accept cele întâmplate. Cred că acceptarea este primul pas în fața oricărei încercări. Nici “greul” nu poate fi cuantificat… A fost cum a fost, pur și simplu! Și eu, la rândul meu, am încercat să fiu!”, a mai mărturisit actrița.

Pentru public, Dem Rădulescu a fost unul dintre marii actori ai României. Pentru Irina, a fost însă tatăl care transforma timpul petrecut împreună într-o adevărată aventură. De la el spune că a moștenit blândețea, iar umorul era ceva ce împărțeau amândoi. Cele mai dragi amintiri nu sunt legate de faimă sau de aplauze, ci de plimbările lor nocturne, prin ninsoare și viscol, când străzile pustii deveneau lumea lor.

Irina Rădulescu a povestit cum era tatăl său dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor. Actrița a dezvăluit și care sunt amintirile de suflet pe care le păstrează cu marele actor, iar unele dintre cele mai frumoase momente ale lor s-au petrecut în nopțile de iarnă, departe de ochii lumii.

„Tata a fost un om foarte blând și înțelept. Iar cu mine era o explozie de bucurie și de joc! Blândețea e de la tata. Aș fi zis umorul, dar acela e de la amândoi. Defectele sunt doar ale mele, nu e nimeni responsabil de ele.

Cele mai frumoase erau plimbările noastre pe timp de noapte. Mai ales în nopțile de iarnă, pe viscol și pe ninsoare… Plimbări lungi pe străzile pustii în care lumea întreagă era a noastră!”, a povestit Irina.

Chiar dacă nu-l mai poate îmbrățișa și nu-i mai poate auzi vocea, Irina este convinsă că legătura dintre ei nu s-a rupt. Actrița crede că tatăl său o veghează și o susține, iar felul în care încearcă să-și trăiască viața este și răspunsul ei la sfatul primit înainte ca el să moară.

„Știu că mă veghează și că mă susține. Iar eu nu-i pot răspunde decât prin ce m-a învățat – prin simplitate și adevăr!”, a declarat Irina.

Secretul căsniciei dintre Dem Rădulescu și Adriana Șchiopu

Irina a povestit și despre relația părinților săi, Dem Rădulescu și Adriana Șchiopu. În spatele carierelor și al vieții publice, cei doi au ales să-și respecte reciproc drumul și să-și țină familia departe de privirile curioșilor. Actrița a explicat că respectul și grija pentru viața privată au contat enorm în relația lor.

„Ai mei și-au dat un sens și o direcție unul altuia. Și-au respectat unul celuilalt drumurile, carierele și au ținut să-și protejeze viața privată, inclusiv pe mine”, a spus actrița.

Irina avea doar 14 ani când Dem Rădulescu a murit. Marele actor avea 55 de ani când s-a născut fiica sa, din iubirea cu Adriana Șchiopu. Astăzi, la 40 de ani, Irina continuă să poarte cu ea sfatul primit de la tatăl său și încearcă să-i onoreze amintirea în felul care contează cel mai mult pentru ea: rămânând aproape de simplitate și adevăr.

VEZI ȘI: Cum arată acum fiica lui Dem Rădulescu și cu ce se ocupă. Ce omagiu emoționant i-a adus Irina tatălui său

Irina, fiica lui Dem Rădulescu, mărturisiri despre celebrul actor: ”Tata era atât de iubit, că ieşeam la plimbare noaptea, ziua era asaltat de admiratori”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
La Firicel, viața bate serialul! După accidentul cu droguri și permis suspendat, ies la iveală datorii de mii de euro și o o ”rocadă” neașteptată între soție și bruneta de la mare
La Firicel, viața bate serialul! După accidentul cu droguri și permis suspendat, ies la iveală datorii de mii de euro și o o ”rocadă” neașteptată între soție și bruneta de la mare
Fosta ispită de la Insula Iubirii, Anca Zoțoiu, face dezvăluiri de senzație despre soțul Arminei: „Am avut o relație cu Marcel”
Fosta ispită de la Insula Iubirii, Anca Zoțoiu, face dezvăluiri de senzație despre soțul Arminei: „Am avut o relație cu Marcel”
Lui Neveu i s-a pus „pata” pe concurentul de la Insula Iubirii: „Vreau să-l bat pe Prințul în RXF”
Lui Neveu i s-a pus „pata” pe concurentul de la Insula Iubirii: „Vreau să-l bat pe Prințul în RXF”
Afacerea care o va umple de bani pe Gabriela Cristea. Vedeta are planuri mari la mii de kilometri de București: „Ne dorim să avem din ce să trăim la bătrânețe!”
Afacerea care o va umple de bani pe Gabriela Cristea. Vedeta are planuri mari la mii de kilometri de București: „Ne dorim să avem din ce să trăim la bătrânețe!”
Florina Grozavu divorțează! Povestea din spatele coșmarului: „Mădălina Apostol i-a dat numărul meu de telefon lui Cătălin”
Florina Grozavu divorțează! Povestea din spatele coșmarului: „Mădălina Apostol i-a dat numărul meu de telefon lui Cătălin”
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
Mediafax
Prima icoană creată cu inteligența artificială, sfințită într-o biserică din Belarus. Ce spun credincioșii
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Povestea tinerei care a fost la un pas de moarte şi a rămas cu paralizie după ce a mâncat sushi
Adevarul
Povestea tinerei care a fost la un pas de moarte şi a rămas cu paralizie după ce a mâncat sushi
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
Digi24
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Mediafax
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic”
Click.ro
Cât costă ținutele „Reginei Întunericului”, Gabriela Lucuțar? De ce preferă tunsorile scurte: „Îmi conferă un aer puternic”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Digi24
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
Promotor.ro
Reguli noi în 2026 pentru tranzacțiile auto. Dacă nu ai Fiscalul de la vânzător, mai poți înscrie mașina pe numele tău?
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
go4it.ro
Ofertă la Dedeman: Espressor cu rezervor pentru lapte, în catalog la un preț accesibil
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
Gandul.ro
SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată de DNA pentru presupuse nelegalități legate de servicii de asistență portuară a navelor militare NATO
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.