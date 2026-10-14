Ultima dorință a lui Dem Rădulescu! Ce i-a spus „Bibanu” fiicei sale pe patul de moarte

Irina Rădulescu, fiica lui Dem Rădulescu, zis și „Bibanu”, a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, care a fost ultima dorință a regretatului actor înainte să moară. Sunt cuvinte pe care fiica sa nu le-a uitat nici după atâția ani și pe care încearcă să le respecte zi de zi, cu speranța că, de acolo de sus, tatăl ei este mândru de omul care a devenit.

Astăzi, 14 octombrie, ar fi fost o zi de sărbătoare în familia lui Dem Rădulescu. Fiica sa împlinește 40 de ani, însă marele actor nu mai este lângă ea să-i spună „La mulți ani!”. „Bibanu” s-a stins din viață pe 17 septembrie 2000, în urma unui infarct miocardic, iar absența lui a lăsat în urmă un gol pe care nici trecerea timpului nu l-a putut umple.

Deși au trecut 26 de ani de când și-a pierdut tatăl, Irina Rădulescu nu a uitat nici acum ultimele cuvinte pe care i le-a spus Dem Rădulescu. Cu doar câteva zile înainte să moară, „Bibanu” i-a lăsat un sfat care îi va rămâne întipărit în suflet pentru totdeauna.

„Cel mai de preț sfat rămâne cel dat cu câteva zile înainte să moară. A sunat cam așa – “O să îți spună mulți multe. Dar tu să cauți întotdeauna simplitatea și adevărul!”, a spus Irina Rădulescu pentru CANCAN.RO.

Moartea lui Dem Rădulescu i-a schimbat viața

Moartea lui Dem Rădulescu a lăsat un gol imens în viața fiicei sale. Irina era doar o adolescentă când și-a pierdut tatăl și a fost nevoită să învețe să meargă mai departe fără omul care îi era atât de drag. Actrița a recunoscut că acel moment i-a schimbat întreaga viață, iar durerea pierderii este greu de descris chiar și astăzi. A încercat să accepte ceea ce s-a întâmplat, însă nimic nu a mai fost la fel.

„Impactul unui astfel de eveniment nu cred ca poate fi cuantificat. Ce s-a schimbat ?! Totul! Dar cum să pun acest “TOT” în cuvinte ?! Să spunem că am lăsat să fie ceea ce a fost și am mers mai departe așa cum am putut. Am încercat să accept cele întâmplate. Cred că acceptarea este primul pas în fața oricărei încercări. Nici “greul” nu poate fi cuantificat… A fost cum a fost, pur și simplu! Și eu, la rândul meu, am încercat să fiu!”, a mai mărturisit actrița.

Pentru public, Dem Rădulescu a fost unul dintre marii actori ai României. Pentru Irina, a fost însă tatăl care transforma timpul petrecut împreună într-o adevărată aventură. De la el spune că a moștenit blândețea, iar umorul era ceva ce împărțeau amândoi. Cele mai dragi amintiri nu sunt legate de faimă sau de aplauze, ci de plimbările lor nocturne, prin ninsoare și viscol, când străzile pustii deveneau lumea lor.

Irina Rădulescu a povestit cum era tatăl său dincolo de scenă și de lumina reflectoarelor. Actrița a dezvăluit și care sunt amintirile de suflet pe care le păstrează cu marele actor, iar unele dintre cele mai frumoase momente ale lor s-au petrecut în nopțile de iarnă, departe de ochii lumii.

„Tata a fost un om foarte blând și înțelept. Iar cu mine era o explozie de bucurie și de joc! Blândețea e de la tata. Aș fi zis umorul, dar acela e de la amândoi. Defectele sunt doar ale mele, nu e nimeni responsabil de ele. Cele mai frumoase erau plimbările noastre pe timp de noapte. Mai ales în nopțile de iarnă, pe viscol și pe ninsoare… Plimbări lungi pe străzile pustii în care lumea întreagă era a noastră!”, a povestit Irina.

Chiar dacă nu-l mai poate îmbrățișa și nu-i mai poate auzi vocea, Irina este convinsă că legătura dintre ei nu s-a rupt. Actrița crede că tatăl său o veghează și o susține, iar felul în care încearcă să-și trăiască viața este și răspunsul ei la sfatul primit înainte ca el să moară.

„Știu că mă veghează și că mă susține. Iar eu nu-i pot răspunde decât prin ce m-a învățat – prin simplitate și adevăr!”, a declarat Irina.

Secretul căsniciei dintre Dem Rădulescu și Adriana Șchiopu

Irina a povestit și despre relația părinților săi, Dem Rădulescu și Adriana Șchiopu. În spatele carierelor și al vieții publice, cei doi au ales să-și respecte reciproc drumul și să-și țină familia departe de privirile curioșilor. Actrița a explicat că respectul și grija pentru viața privată au contat enorm în relația lor.

„Ai mei și-au dat un sens și o direcție unul altuia. Și-au respectat unul celuilalt drumurile, carierele și au ținut să-și protejeze viața privată, inclusiv pe mine”, a spus actrița.

Irina avea doar 14 ani când Dem Rădulescu a murit. Marele actor avea 55 de ani când s-a născut fiica sa, din iubirea cu Adriana Șchiopu. Astăzi, la 40 de ani, Irina continuă să poarte cu ea sfatul primit de la tatăl său și încearcă să-i onoreze amintirea în felul care contează cel mai mult pentru ea: rămânând aproape de simplitate și adevăr.

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