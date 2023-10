Tavi Popescu vrea să plece de la FCSB

Tavi Popescu (20 de ani) vrea să plece de la FCSB la finalul sezonului 2023-2024. Mijlocașul este nemulțumit că nu este utilizat pe postul pe care dă cel mai bun randament și ia în calcul un transfer în străinătate, unde este convins că-și va demonstra valoarea.

Tavi Popescu nu are un sezon strălucit la FCSB. A marcat doar trei goluri în 15 partide, motiv pentru care a intrat în colimatorul lui Gigi Becali. Mijlocașul nu este deloc mulțumit de situația în care a ajuns și este hotărât să-și schimbe echipa vara viitoare.

„Încredere am, dar nu sunt folosit pe poziția pe care dau cel mai bun randament. Poziția mea este de mijlocaș stânga. Mi-am propus să iau campionatul cu echipa de club și să prind un transfer în străinătate„, a declarat Tavi Popescu, potrivit sport.ro.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, sfaturi pentru Tavi Popescu: „Nu merge la fotbal cu floricele”

La finalul lunii septembrie, Gigi Becali a declarat că Tavi Popescu greșește din punct de vedere tactic, ocazie cu care i-a oferit și câteva sfaturi. Rămâne de văzut dacă mijlocașul va și ține cont de ele în partidele următoare.

„Tavi? Numai el singur poate să își revină. E vorba de talent, la talent nu îi poți spune tu ceva… El are dar. Îi spui unuia care nu muncește. El nu e vagabond, e cuminte.

Tot am încercat, tot l-am băgat, l-am băgat. Dar asta trebuie să facă antrenorii, să îi spună: „Bă, nu mai merge ce mergea până acum, că noi gâdilăm mingea. El vrea să gâdile mingea. Nu merge cu gâdilatul. Mingea trebuie pasată. Pas, pas, pas, pas, așa cum văd la toate echipele valoroase din Europa. Are mingea aici, la 2, 3 metri are un coechipier și îi pasează. Ăla i-o pasează lu’ ăla, pas, pas, pas, combinații, pas. Trebuie să pasezi și să te demarci. El așteaptă mingea ca să o gâdile și să facă el floricele.

Nu merge la fotbal cu floricele, nu mai merge așa. Ai văzut și Coman. Mai e Coman ăla? Păi Coman tot așa, floricele (n.r. – în trecut). Nu, tată. Cum a venit mingea la el, dribling, face o fentă, vede că nu are unde, pac, pas și se demarcă. E adevărat, când intri în careu, acolo faci. Pentru că dacă îți pune o piedică… Acolo îl îndrum și eu pe Tavi. Bă, când ești în careu fă floricele!”, a declarat Gigi Becali.