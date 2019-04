Ultimatum pentru „Ciobi” »» Iftime: „Dacă nu bate Hermannstadt, Liviu trebuie să plece!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a digerat greu eșecul pe care gruparea moldavă l-a înregistrat la Mediaș, scor 2-0. Iftime a spus că situația a devenit una disperată și a anunțat că meciul cu Hermannstadt de sâmbătă va fi ultimul pentru Liviu Ciobotariu pe banca FC Botoșani în cazul în care echipa nu câștigă.

„Eu cred că suntem cu cea mai bună echipă pe care am avut-o până acum, în cel mai prost moment al nostru. La retrogradare nu am fost. În play-out defilam de fiecare dată, făceam puncte. Noi acum suntem cei mai slabi. Patru meciuri și doar un punct. Este inadmisibil. Dacă retrogradăm, retrogradăm. Asta e. Eu fac tot ce pot, e un mers al istoriei, aici am ajuns, bună ziua. Ce pot să fac? Să stau să plâng? Încercăm să jucăm fotbal. Am făcut bugete, i-am plătit, sunt la zi, avem antrenor foarte bun, avem lot. Încă nu cred că ajungem acolo dar este o presiune mare pe Liviu și vreau să văd care e opinia lui. Numai să nu creadă până în ultima repriză când nu se mai poate face nimic. Dacă nu face trei puncte cu Hermannstadt, Liviu trebuie să plece. Nu poți să nu bați pe Hermannstadt!”, a declarat Valeriu Iftime.

Tehnicianul FC Botoșani, Liviu Ciobotariu a spus că nu înțelege de ce elevii săi nu mai au aceeași personalitate și siguranță în joc pe care au afișat-o în seoznul regular.

„Eu aș putea să găsesc scuze, că ne-a apăsat prea tare ratarea play-off-ului, dar au trecut 4 etape deja și nu câștigăm. Putea fi realizată accederea în play-off, să se redreseze moralul, dar deja e prea mult, în 4 meciuri am luat un punct și nu e normal. Jucătorii nu mai au aceeași personalitate, le e teamă să nu greșeasacă mingi și atunci nu mai au același joc elaborat. Ai emoții când te afli la două puncte de baraj, clar. Dar e îngrijorător că nu reușim să ne revenim chiar dacă nu am făcut un joc rău”, a declarat „Ciobi”.

În urma înfrângerii de la Mediaș, FC Botoșani a rămas pe locul 5 în play-out la două puncte de Hermannstadt, echipă care se află pe loc de baraj.