Ultimatum pentru jucători de la Iftime: „Dacă nu batem, schimbăm macazul și trecem la măsuri!”

Finanțatorul FC Botoșani Valeriu Iftime le-a transmis un ultimatum elevilor lui Costel Enache înaintea duelului de astăzi din Liga I cu FC Voluntari.

Oficialul grupării moldave a săus că va trece la măsuri radicale dacă echipa nu va câștiga duelul de pe „Anghel Iordănescu”.

„Trebuie să-i batem. Obligatoriu. Dacă nu batem sâmbătă suntem chiar catastrofe. Toată lumea este nemulțumită și are dreptate să fie nemulțumită. Și eu sunt nemulțumit. Nu știu unde e greșeala. Dacă e de antrenor, de fotbalist, de așezare. Costel e iubit de grup. De aia nici nu pot să-l schimb pentru că grupul îl iubește foarte mult. Am fost la antrenament, am văzut o echipă motivată, hotărâtă. Nu am dat un obiectiv pe termen lung. Am spus că vreau un meci bun la Voluntari, în campionat. Jucați, marcați. Dacă ei vă surprind cu niște faze super speciale, atunci jos pălăria. Dacă luați goluri din prostie, schimbăm macazul și intrăm la măsuri”, a declarat Valeiru Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Înaintea duelului de astăzi de pe „Anghel Iordănescu”, FC Botoșani se află pe loc de baraj, fiind pe locul 12 cu 8 puncte în timp ce FC Voluntari se află pe ultimul loc al clasamentului cu doar 3 puncte cștigate, ilfovenii fiind singurii din Liga i fără victorie în acest sezon.

Partida FC Voluntari- FC Botoșani va avea loc astăzi de la ora 19:15, jocul fiind în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Programul etapei a X-a Liga I

Dinamo București – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-0

Sâmbătă, 29 septembrie

ora 19:15 FC Voluntari – FC Botoșani

Duminică, 30 septembrie

ora 16:00 Gaz Metan Mediaș – Politehnica Iași

ora 18.00 Viitorul – Astra

ora 21:00 FC Hermannstadt – FCSB,

Luni, 1 octombrie

ora 18:00 Concordia Chiajna – Dunărea Călărași

ora 21:00 CFR 1907 Cluj – Universitatea Craiova