Ultimele cuvinte ale Mariei, gravida care a murit în spitalul din Bacău. Ce i-ar fi mărturisit mamei ei: „Mi s-au uscat buzele, nu mai pot”

Maria avea 38 de ani și abia aștepta să-și țină copilul în brațe. Femeia a acuzat dureri de burtă, așa că a mers de urgență la spitalul din Bacău, acolo unde medicii i-au dat o veste cruntă: că sarcina ei s-a oprit din evoluție! Se pare că intervenția la care a trebuit să fie supusă victima a venit prea târziu, după spusele partenerului victimei, iar Maria s-a stins din viață. Înainte să-și dea ultima suflare, aceasta a vorbit cu mama ei și i-a mărturisit că nu se simte deloc bine. Cum a decurs ultima conversație dintre cele două?

Maria Cergan a murit pe patul de spital, la 38 de ani. Femeia nu se simțea deloc bine și avea dureri de burtă, așa că a decis să meargă de urgență la spitalul din Bacău. Doar că, lucrurile nu au decurs așa cum se aștepta. Acolo, a primit teribila veste că sarcina ei s-a oprit din evoluție. Maria a fost supusă unei intervenții chirurgicale, însă la scurt timp a murit. Înainte să se stingă din viață, aceasta i-a scris mamei ei. I-a mărturisit că se află la spital și că nu este bine.

”Am așa, durerea, și îi învăț pe medici să deschidă ochii mari, să nu mai moară mame și să rămână copiii mici. Cum e cazul de la Botoșani și multe, multe alte cazuri. Ce aș putea eu să fac? Să îi bag în pușcărie? Nu am nicio șansă! Multe cazuri am văzut din astea, în care a rămas că mortul e vinovat”, a mărturisit mama Mariei, pentru Antena 3.

Ce i-ar fi spus Maria mamei ei, în timp ce se afla pe patul de spital

Maria i-ar fi mărturisit mamei ei că are buzele uscate și că nu mai poate de durere. Nimeni nu ar fi fost prin preajmă s-o ajute. De altfel, femeia este revoltată pentru că trupul neînsuflețit al fiicei ei a stat multe zile la morgă. Aceasta a spus, foarte îndurerată, că are de gând să doarmă la ușa de la morgă, pentru a nu-și lăsa singur copilul acolo.

”Cu zile a murit! Am vorbit cu ea seara și dimineața am sunat-o. Și mi-a spus: ”Mămică, sunt la spital, mi s-au uscat buzele, nu mai pot! Mi-au ținut-o la morgă de la 7, sâmbătă dimineața, duminică, luni, păi marți când am mers le-am spus că eu mă culc la ușa la morgă. Eu nu mai plec fără copilul meu acasă…”, a mai spus femeia.

