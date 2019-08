Ultimele cuvinte auzite de Luiza înainte să fie răpită de Gheorghe Dincă: “Ai grijă cu cine te…”

Luiza Melencu a dispărut duminică, 14 aprilie 2019, iar familia sa speră că fata este încă în viață, chiar dacă criminalul Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o și pe ea. Fata a mers să scoată bani de la un bancomat, fiindcă primise bani de la mama sa, plecată în străinătate, iar de atunci nu a mai văzut-o nimeni. Îl întâlnise pe ”Monstrul din Caracal”.

Luiza Melencu a vorbit chiar cu mama ei, la ora 11,29. Georgeta Melencu se afla la acel moment în Anglia, dar vorbea zilnicu cu Luiza, uneori de mai multe ori pe zi

„A fost 11 jumătate când am vorbit ultima dată cu ea. A rămas că ne auzim acasă. Am vorbit pe cameră cu ea şi ea a zis «Hai, mă, mami, că nu merg cu camera, că se uită lumea…!». Era în dreptul parcului şîn momentul în care o arată pe filmuleţ, ea cu mine vorbea. Taică-său o suna, dar ea nu insista mereu. În ziua aia ea l-a sunat, personal. Bărbatul meu a declarat treaba asta, l-a sunat şi i-a spus că urcă în maşină. Şi eu, ultima frază pe care am vorbit-o, a fost: , a dezvăluit mama Luizei, conform adevarul.ro.

Un telefon misterios și vocea unui bărbat

A doua zi – luni, 15 aprilie 2019 – bunicul fetei a primit un telefon, iar n bărbat i-a spus să stea liniştit fiindcă Luiza este bine. Conform celui de la telefon, fata ar fi fost convinsă de o prietenă să plece din România. După patru zile, un alt telefon a anunțat că Luiza se află în Elveţia. Era aceeași voce de bărbat.

„I-a dat un telefon tatălui meu în care i s-a spus că la insistenţele unei bune prietene Luiza a plecat de acasă. Pe 15 aprilie se întâmpla asta, şi pe 19 aprilie alt telefon. Nu e aceeaşi voce, tatăl meu susţine că prima voce era un pic mai tânără, să zicem, dar a doua, cea de vineri, era în vârstă. Asta am spus şi ieri, s-a consemnat (n.red. – familia Luizei a fost audiată marţi, 6 august 2019, de anchetatorii DIICOT)“, a mai spus mama Luizei, conform sursei citate mai sus.