Ultimele imagini cu Zina Dumitrescu de la azil, după ce s-a anunțat că e pe moarte

Zina Dumitrescu are probleme grave de sănătate și, din nefericire, pare a se stinge încetul cu încetul. Toți cei care o cunosc și care i-au apreciat munca de-a lungul timpului sunt alături de în această perioadă extrem de dificilă.

Invitată la emisiunea „Refresh by Oana Turcu” – la Antena Stars – , Zina Dumitrescu a vorbit deschis despre evenimentele care i-au marcat viaţa. Întrebată ce ar face dacă ar putea da timpul înapoi, pentru a o lua de la capăt, Zina Dumitrescu a mărturisit că ”aş face tot ce am făcut, pentru că nu regret nimic din ce am făcut. Nimic!”

Întrebată de Oana Turcu ce sfaturi ar da persoanelor de peste 40 de ani, pentru ca aceştia să aibă parte de o viaţă frumoasă, „mama Zina” spune, emoţionată: „Să faceţi ceea ce simţiţi şi să fiţi foarte naturali. Dacă vrei, poţi. Însă nu orice, ci lucruri normale. Şi să ţii cont să nu îi jigneşti pe cei din jur”, afirmă ”Mama Zina”, preluată și de spynews.ro.

”Suntem alături de dânsa şi vrem să facem să fie bine, dar nu vrea”

De câteva săptămâni bune, doctorii îi fac periodic perfuzii Zinei Dumitrescu și i-au prescris vitamine. Ion Cassian deja a luat legătura cu cei de la cimitir să pregătească locul de veci, anunță libertatea.ro.

“În ultima perioadă, a slăbit destul de mult, în jur de 10 kilograme. La ora actuală, dânsa mănâncă cam jumătate sau sunt zile în care mănâncă şi mai puţin decât o jumătate din meniul nostru, zilnic! Pofta de mâncare a dânsei, precum şi dorinţa ei de a mânca nu mai este la fel de mare cum era acum două-trei luni. În continuare, noi suntem alături de dânsa şi vrem să facem să fie bine, dar nu vrea. E o perioadă mai grea pentru dânsa şi refuză”, a declarat Ion Cassian, proprietarul azilului care i-a devenit casă Zinei Dumitrescu.