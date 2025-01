Ultimele persoane cu care Dinu Vamă a vorbit: „Sunt și eu în spital și… acum câteva ore vorbeam cu el”

Dinu Gheorghe, cunoscut în lumea fotbalului românesc drept „Dinu Vamă”, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Acesta a fost găsit fără suflare în propria locuință în dimineața zilei de 29 ianuarie, de către o persoană care îl ajuta la menaj. Conform primelor informații, fostul președinte al clubului Rapid ar fi suferit un atac cerebral și ar fi murit în somn.

Moartea sa a venit ca un șoc pentru apropiați și pentru lumea sportului românesc. De-a lungul carierei sale, Dinu Gheorghe a fost una dintre cele mai influente figuri din fotbalul autohton, fiind implicat activ în conducerea mai multor cluburi de top. Cel mai cunoscut pentru legătura sa cu Rapid București, acesta a avut patru mandate ca președinte al clubului giuleștean, contribuind decisiv la performanțele acestuia.

Pe lângă activitatea sa la Rapid, Dinu Gheorghe a mai fost implicat în conducerea altor cluburi din România, printre care FC Brașov, Astra Giurgiu și Dinamo București. Prin deciziile sale manageriale, a influențat dezvoltarea echipelor pe care le-a condus și a contribuit la creșterea nivelului competițional al Ligii 1.

Ultimele persoane cu care Dinu Gheorghe a vorbit au fost Mircea Lucescu și Gigi Nețoiu. Acesta a fost sunat cu doar câteva ore înainte de deces de către patronul clubului FC Voluntari, Gigi Nețoiu, pentru o rugăminte legată de activitatea sa recentă la club. Nețoiu și-a exprimat regretul profund, afirmând că vestea i-a provocat un șoc puternic.

Aflat în spital după o intervenție la șold, Mircea Lucescu a reacționat la vestea tragică a decesului lui Dinu Gheorghe. Selecționerul a mărturisit că a vorbit cu acesta cu doar o seară înainte și nu a observat semne care să indice probleme grave de sănătate. Lucescu s-a declarat profund șocat de dispariția lui Dinu „Vamă” și l-a descris drept un om deosebit și un prieten de mare valoare.

„Da, am aflat de dimineață. E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el, și am vorbit mai mult timp. Era ok, era volubil, a avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu. Am vorbit și de asta. Dar nu dădea impresia că ar avea vreo problemă. Am vorbit aseară și azi dimineață am aflat că a murit. Nu îmi vine să cred nici acum.

Sunt și eu în spital și pur și simplu mă gândesc că acum câteva ore vorbeam cu el, iar acum nu mai e. A fost un om extraordinar, un prieten foarte bun de-ai mei, un om de fotbal de mare valoare. Ce putem să facem? Îmi pare rău încă o dată. Nu mai pot să vorbesc, credeți-mă. Vă mulțumesc”, a spus Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.