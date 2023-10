Ultimele poze cu Matthew Perry în viață. Unde a fost văzut și alături de cine

Pe data de 29 octombrie, Matthew Perry a fost găsit fără suflare în casa lui din Los Angeles. Actorul de doar 54 de ani nu mai fusese văzut în public de o săptămână, moment în care ieșise cu un prieten.

Fanii serialului Friends sunt în doliu pentru că l-au pierdut pe Chandler Bing. Actorul care aveau o carieră de mai bine de două decenii, cunoscut și iubit pentru umorul său, a pierit în circumstanțe suspecte, înainte să-i vină clipa.

Ce a făcut Matthew Perry, cu doar o săptămână înainte

În urmă cu o săptămână, pe 21 octombrie. Matthew Perry a mers cu un prieten la un restaurant din West LA. Artistul ieșea din Apple Pan pentru burgeri, sandvișuri și plăcinte.

Arăta vizibil îmbătrânit, cu kilograme în plus, total schimbat față de cum era acum ani buni, în Friends. Pentru a vedea imaginile, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

Dependența cu care s-a confruntat ani buni

Viața lui Matthew Perry nu a fost deloc ușoară. Ajunsese să fie alcoolic, între 1997 și 2001 și a fost chiar la un centru specializat pentru a scăpa de acest viciu. Când a început filmările, și-a găsit motivația ca să nu mai bea, dar faima i-a dato lovitură și mai mare: dependența de substanțe interzise. Recunoștea, ani mai târziu, faptele sale, dar și că niciodată nu s-a dus la filmări sub influența drogurilor:

„Nu mă puteam opri. În cele din urmă, lucrurile au devenit atât de rele încât nu am mai putut să le ascund și atunci toată lumea a aflat. Nu am fost niciodată drogat la locul de muncă. Eram dureros de mahmur”, spunea actorul pentru The People, în 2011.

Anii în care a fost consumator l-au făcut să uite multe momente, chiar ani din viață și să aibă probleme de sănătate, motiv pentru care s-a și îngrășat și s-a schimbat dramatic în ultimii ani.

Sursă foto: The Image Direct, TMZ