Ultimul interviul al lui Helmut Duckadam: „Nu am realizat. A fost nevoie să treacă câțiva ani și...”

Sportul românesc este în doliu după pierderea legendarului Helmut Duckadam, fostul portar al Stelei București, care a marcat istoria fotbalului prin performanțele sale remarcabile. Considerat un simbol al fotbalului european, Duckadam a încetat din viață la vârsta de 65 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă și amintiri de neșters pentru iubitorii sportului.

În ultimele săptămâni, Duckadam părea să-și recapete forțele, petrecând clipe memorabile alături de apropiați. Pe rețelele de socializare, fostul portar a împărtășit imagini din Istanbul, Turcia, unde a fost înconjurat de cei dragi, zâmbind și bucurându-se de compania familiei. Aceste momente, surprinse în fotografii pline de emoție, păreau să arate că sportivul își găsise liniștea și bucuria în preajma celor pe care îi iubea.

Din nefericire, sănătatea sa a continuat să se deterioreze. În weekendul care a precedat tragicul eveniment, Duckadam a ajuns de urgență la Spitalul Universitar din București, acuzând stări de rău. După evaluările medicale, s-a constatat necesitatea unei noi intervenții la aortă. El a fost transferat la Spitalul Militar, unde a primit îngrijiri, dar viața sa s-a încheiat în zorii zilei de luni, în jurul orei 2:00.

Puțin timp înainte de a-și încheia drumul pe această lume, fostul mare sportiv a apărut public pentru ultima oară. După o intervenție chirurgicală complicată la inimă, care a avut loc în urmă cu câteva luni, Duckadam reușise să participe la câteva evenimente, afișând optimism și dorința de a rămâne aproape de cei dragi. Ultimul său interviu, oferit în luna octombrie, dezvăluia un om conștient de greutățile prin care trecea, dar recunoscător pentru momentele de glorie din cariera sa și timpul petrecut alături de familie.

„Trebuie să recunosc că după câștigarea cupei, acum 38 de ani, în 86, nu am realizat. A fost nevoie să treacă câțiva ani și cred că nici măcar presa și mass media, în general, nu a realizat acea performanță, dar trecând apoi mulți ani și văzând că nicio echipă românească nu va mai putea ajunge, cel puțin în viața ,noastră la o asemenea performanță, atunci a realizat cât de mare a fost acea performanță. Sigur că ne mândrim cu acea performanță, chiar dacă au trecut 38 de ani, ne aducem aminte cu plăcere de ea.

Unul din cele mai grele, când m-am întors la Steaua, a fost primul meci televizat (…) când am luat gol printre picioare, și am fost eliminați din Cupa României. După acel meci am vrut să mă las de fotbal. (…) Îmi era o rușine.”, a declarat Helmuth Duckadam.