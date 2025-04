O româncă stabilită în Marea Britanie își strigă disperarea. Cum s-a răzbunat pe ea fostul iubit italian. ”Frica mea este că...”

O frumoasă poveste de dragoste care s-a consumat pe teritoriul Marii Britanii s-a transformat într-un coșmar pentru o româncă. Femeia a început o relație cu un italian, iar cei doi au devenit părinții unui băiețel. Cu timpul, nu s-au mai înțeles, iar românca a trăit un adevărat infern. La doar câteva luni de când a adus pe lume un băiețel, ea și-a luat bebelușul și a fugit de acasă. În ciuda numeroaselor plângeri făcute la poliție, autoritățile britanice au încredințat copilul tatălui său. CANCAN.RO are toate detaliile.

În 2016, K.L. a plecat în Marea Britanie cu speranța că va avea o viață mai bună. La doar câteva luni, a cunoscut un italian, iar între ei a început o poveste de dragoste care s-a degradat iremediabil după ce au devenit părinți, în 2019. Femeia povestește că, din cauza situației tensionate, a fugit de acasă cu bebelușul. Între timp, bărbatul s-a întors în țara natală, iar o perioadă au reușit să păstreze o relație de la distanță civilizată. Lucrurile s-au complicat, însă, în momentul în care acesta s-a întors în Marea Britanie. Deși a sperat că fostul partener de viață își va schimba atitudinea, situația s-a înrăutățit.

Speriată de direcția în care se îndreaptă lucrurile, femeia și-a chemat mama în Marea Britanie, ca să o sprijine. Aceasta ar fi avut, însă, parte de același tratament. Când au încercat să scape din casă de cel care le făcea viața un chin, bărbatul a agresat-o și pe mama româncei.

”I-am reamintit că nu mai are ce căuta în casa noastră, că locuința lui era în altă parte. A început din nou scandalul, ieșea și intra în grădină cu cuțitul în mână, agitat, ca un om nebun. A mers din nou către mama, a vânturat cuțitul spre ea și a rănit-o. Am intervenit, încercând să-l opresc, și m-a lovit. Am reușit să fug cu mama în casă și ne-am închis în dormitor. Am sunat imediat la poliție. Au venit, l-au ascultat, și l-au arestat”, a mai spus femeia.