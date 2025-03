Drama Oanei Hăncianu, tânăra de 32 de ani care luptă să-și recupereze fiul răpit de propriul tată. Iadul prin care trece: ”Copilul meu este sechestrat”

Invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct a fost Oana, o mămică care își strigă durerea și își vrea copilul înapoi. Aceasta a vorbit despre situația în care a fost pusă și despre cum i-ar fi fost furat copilul. Iată ce a spus!

Oana Iuliana Hăncianu, o mamă de 37 de ani din București, stabilită în Italia și cetățean italian, trăiește clipe de groază după ce fiul său, Arnaud, în vârstă de 9 ani, a fost răpit de tatăl său, un bărbat sirian de 32 de ani.

CITEȘTE ȘI: George Pian, acuzații – șoc: ”Călin Donca a trăit cu Dorian Popa” | Dan Diaconescu Direct

Tatăl copilului, născut în Spania și de origine siriană, pare să locuiască în România și a ignorat o decizie judecătorească a unui tribunal din România, care stipula repatrierea minorului în Italia. Bărbatul a refuzat să predea copilul autorităților române, iar acum mama se teme că ar putea încerca să-l ducă în Siria, țara de origine a familiei sale.

Oana a povestit despre dificultățile cu care s-a confruntat atunci când a încercat să obțină ajutorul autorităților pentru a-și recupera copilul. Femeia a menționat că, deși a cerut ajutor la mai multe secții de poliție, a fost ignorată și etichetată ca fiind „nebună” și cu amenzi, fapt care a făcut ca nimeni să nu o ia în serios. Când a mers la Secția de Dispariții Sector 1 pentru ajutor, a întâlnit un polițist agresiv, pe care nu-l cunoscuse anterior, și care i-a spus că el a găsit copilul anterior, deși Oana nu-și aducea aminte de el.

Ulterior, Oana a aflat că acest polițist ar fi prieten cu tatăl copilului și a afirmat că ar fi întocmit un document fals în care se atesta că tatăl avea custodia exclusivă a copilului. Femeia susține că tatăl l-ar fi sechestrat pe copil, care nu are voie să meargă la școală și nici să comunice cu mama sa. Oana a încercat să aplice ordinul judecătoresc de repatriere, dar autoritățile nu au acționat conform legii, iar copilul continuă să fie ținut într-o situație abuzivă.

Oana: Adică oriunde mă duceam, mă trimiteam la sectorul 6. Acolo unde era el puternic. Da, da, da. Eu nu puteam să fac nimic, că eram blocată. Și sunt blocată și în ziua de azi. Nu pot să fac nimic.

Dan Diaconescu: Acel ordin de protecție îmi spune cineva, procurorul nu l-a confirmat. Cel cu care ai fi fost amenințată în noaptea respectivă.

Oana: După care au început să… Deci… secția 20 și secția 25 au încercat, au scris că, nu știu, scria că sunt nebună, că am și amenzi, în așa fel unde mă duceam să cer ajutor, deja scria acolo că sunt nebună și am amenzi, să nu mă bage nimeni în seamă, ați înțeles? Nu mă băga nimeni în seamă. Deci cazul ăsta este, în România e cunoscut, dar nu mă bagă nimeni în seamă. Mai mult, m-am dus la SIC sectorul 1, unde știam că acolo mi-am recuperat copilul când a fost răpit în 2023. Și am vrut să le cer lor ajutor, având în vedere că știau deja situația asta și ei au recuperat copilul. Când am ajuns acolo, era un… un domn de la dispariții. Și când am ajuns acolo, acest domn eu nu l-am văzut data trecută. Nu l-am văzut când mi-a găsit copilul. Era foarte agresiv, era foarte nervos. Și îmi zice, știi că tot eu ți-am găsit copilul de data trecută? Și eu zic, nu știu, că eu când am fost acolo, erau alte persoane. Da, eu l-am adus și am predat copilul la colegi. Dar dumneavoastră erați în țară? Și eu am spus, da, eram acolo, la secție. El nu știa că eu eram la secție, pentru că colegii lui nu i-a spus nimic de treaba asta.

El a zis: Păi și eu știu că copilul a fost predat la DGSPC. Nu. A fost predat mie. S-a făcut un document care am semnat cât și eu, cât și Iusef și a ajuns copilul la mine. Acum trebuia să fac o sesizare, dar el era foarte, foarte arogant, foarte agresiv, cum vorbea acest om. Am aflat că acest domn era prieten cu Iusef.

Dan Diaconescu: Cu tatăl copilului. Fosta dumneavoastră mare iubire.

Oana: Iar ce se întâmplă aici? Acest domn a făcut un document. Nu știu cine a făcut documentul ăla. Nu știu dacă l-a făcut el sau nu. Și a spus că are custodia tatăl. Face un document fals.

Dan Diaconescu: Acest polițist?

Oana: Acesta îl scoate. Îl scoate să nu mai fie dat urmărit.

Dan Diaconescu: Îl scoate din tabelul ăla cu persoane urmărite?

Oana: Da, îl scoate. Îl scoate și pune acolo un document în care atestă că are custodia tatăl.

Dan Diaconescu: Că tatăl e normal să îl dețină…

Oana: Da, custodia exclusivă. Un document fals care ajungea până la protocol. Ajungea acest document. Copilul are acum 9 ani, nu? Are 9 ani. Copilul meu are frică de el. Are frică imensă de el. Copilul meu n-a crescut lângă el. Copilul meu, practic, îl știa decât de frică. Copilul meu este sechestrat, e lipsit de libertate, nu merge la școală, nu are voie să vorbească nici cu mama, nici cu sora, nici când a fost ziua lui, nici de sărbători, care aveam un ordin de la judecători până să termină procesul. În decembrie era obligat să mă lase să îl văd pe copil și să vorbesc cu el. Nu mi-a dat voie. DGSPC, sector 6, când trebuia să facă executarea copilului pe data de 4 februarie, mă duc cu avocatul. Ajungem acolo, ne întâlnim jos cu aceste doamne de la DGASPC. Îl întreabă pe domnul avocat, dar ce căutați aici? Păi ne-a chemat Iusef. Intră ele în casă, pe mine și pe domnul avocat ne împinge să stăm la ușă, noi coborâm jos, coboară și ele jos, cu un document făcut între ei trei, cum că copilul nu vrea să vină, dar de unde să știm noi dacă copilul ăla se află acolo? De unde să știm noi că el este acolo, copilul acela? Pentru că eu nu l-am văzut, mie nu mi s-a permis lucrul acesta. Iar avocatul sună la 112. Poliția când sosește la fața locului, avocatul le arată, le explică situația. Când intră în casă, îl ține 25-30 de minute, îi bagă tot felul de prostii în cap, aud cât și eu, cât și avocatul nostru, auzim, când spune: „Doamna e violentă, că a dat cu pumni în ușă și cu picioare și că din cauza că nu i-a convenit că gen copilul nu vrea să vină cu mine”, nu știu, ceva de genul acesta, în care avocatul a spus: lasă să zică ce vor ei.