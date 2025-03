Dan Diaconescu Direct | Ce sfat are Cătălin Hideg pentru tinerii antreprenori: „Este noaptea minții…”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Cătălin Hideg a vorbit despre șansele reale ale tinerilor antreprenori de a atinge succesul în România, dar a punctat și problemele pe care țara noastră le are. Ce sfat are pentru toți cei care își doresc să își deschidă propria afacere? Află în rândurile de mai jos!

În niște vremuri în care tinerii antreprenori sunt dornici să își deschidă propriile afaceri, Cătălin Hideg, un cunoscut om de afaceri din România, vine cu sfaturi esențiale pentru aceștia și punctează minusurile pe care acest domeniu le are în țara noastră.

Dan Diaconescu a început discuția de interes pentru tinerii antreprenori și l-a întrebat pe Cătălin Hideg dacă aceștia ar trebui să aibă încredere atunci când își deschid o afacere în România sau să își ia gândul de la acest aspect. Omul de afaceri a punctat problemele cu care țara noastră se confruntă în ceea ce privește acest domeniu, dar și cât de greu i-a fost de-a lungul timpului să se confrunte cu piedicile puse de sistem.

Deși nu a oferit un sfat direct, atunci când a fost întrebat de către fostul tătic OTV dacă tinerii antreprenori ar trebui să plece din țară, Cătălin Hideg a mărturisit că a fost „hărțuit, umilit și stigmatizat” pentru că a încercat să își deschidă o afacere în România.

Dan Diaconescu: Ce sfat ai da tinerilor antreprenori care acum se uită la tine și vor să înceapă și ei o afacere? Să se mai apuce sau nu? Adică tu ești optimist, având în vedere prin ce ai trecut? Cătălin Hideg, la un moment dat, el a găsit pe lângă succesul ăsta românesc, a ajuns și prin străinătate, prin Dubai, prin Emiratele Arabe și acolo a reușit. Dar ce să vezi, l-au carotat, sau mă rog, cred că pe toți oamenii de succes, cred că vor să-i taie, să-i caroteze cei din statul subteran, nu?

Cătălin Hideg: Da, este noaptea minții, ce s-a întâmplat cu România în ultimii 35 de ani. Din nefericire, în acest moment, avem aproape 1158 de întreprinderi care sunt aruncate la fier vechi, au fost distruse, rase de pe fața Pământului. Aceste întreprinderi au fost…efectiv cu bună știință distruse, iar din acest motiv, aceste 6-7 milioane de oameni care sunt în acest moment în DIASPORA au ajuns acolo pentru că nu mai au locuri de muncă în România. S-a distrus toată industria energetică, s-a distrus tot ce însemna minerit, s-au distrus combinatele mari, s-au distrus toate, toate aceste întreprinderi strategice pe care le-am avut, iar văd că în continuare cei care au fost la putere vremelnic și sunt și acum, practic ne râd în nas, în sensul că spun că nu s-a întâmplat nimic, că totuși au venit alții și au făcut fabrici. Dar, nu le-am făcut noi, le-au făcut străinii. Iar străinii, după cum ați văzut, își pot lua foarte repede… fabrica în spate și pot să o mute în orice altă țară dacă nu le mai convin condițiile din țara ta. Iar eu cred că în acest moment străinii au găsit în România un teren foarte fertil. Pentru că impozitul ăsta pe cifra de afaceri care este cu 1% mi se pare jenat. Cred că e cel mai mic impozit din Europa, iar acest lucru a dus la faptul că România nu a mai avut bani. Deci practic noi nu mai încasăm și nu mai avem foarte multe venituri la bugetul de stat, pentru că se plătește extrem de puțin. În afară de salariile și impozitele și taxele aceste companii mari, multinaționale, optimizează aceste profituri în alte părți, în țările lor de baștină și în România își lasă un profit operațional foarte mic.

Așa că, întrebarea legată de ce să le recomand tinerilor este foarte, foarte greu să vă pot da un sfat sau cu oricui pentru că sistemul bancar din România nu mai acordă foarte mult sprijin antreprenorilor tineri, antreprenorilor români, de niciun fel de fapt. Suntem cumva, din 16 bănci am ajuns ca 13 să fie bănci străine și să nu fim foarte bine optimizați sau ajutați pentru a putea să dezvoltăm și noi afaceri mici, mari sau medii care să aibă succes.

Dan Diaconescu: Adică îi sfătuiești să plece din țară, să facă în altă țară o afacere?

Cătălin Hideg: Vă rog să mă credeți că am 55 de ani și dacă eu am obosit atât de mult, fiind atât de hărțuit, atât de umilit, atât de stigmatizat pentru faptul că am îndrăznit, culmea, am îndrăznit să muncesc în România, să fac afaceri în țara mea, să crez cea mai mare platformă medicală de cercetare și inovare din România. Avem două institute de cercetări unice, private în țară, unul de biotehnologie și unul de recuperare medicală pentru neuro, unic la fel, și șapte fabrici de producție. Suntem, sau mă rog, eram până în acest moment liderii de piață al unor produse, dar de vreo patru ani de zile, de când a început pandemia, companiile străine au intrat cu buldozerul, cu bocanci în România și efectiv, toți producătorii români, mici sau mai mari, au fost efectiv rași de pe fața Pământului.