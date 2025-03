Ce boală periculoasă ar fi avut Silviu Prigoană. Motivul pentru care a început să tușească la restaurantul unde a murit a fost DEZVĂLUIT

Cătălin Hideg a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Acesta a povestit despre boala periculoasă pe care ar fi avut-o Silviu Prigoană, dar și cum a fost deposedat de firmă.

Moartea subită a lui Silviu Prigoană a ridicat numeroase întrebări, atât în ceea ce privește starea sa de sănătate, cât și asupra situației financiare a afacerilor pe care le-a condus de-a lungul anilor. Omul de afaceri, cunoscut pentru implicarea sa, ar fi suferit de probleme medicale severe, care ar fi putut contribui la tragicul deznodământ.

În ultimele luni, Prigoană ar fi acuzat stări de slăbiciune și episoade frecvente de tuse, simptome ce ar fi putut indica o afecțiune pulmonară gravă. Deși apropiații l-ar fi sfătuit să facă investigații medicale, acesta ar fi refuzat să meargă la medic. Stresul și presiunea afacerilor ar fi fost, de asemenea, factori care i-au afectat sănătatea.

În ziua fatidică, Prigoană lua masa la un restaurant, moment în care a început să se simtă rău. Martorii spun că a avut o criză puternică de tuse, ceea ce ar putea indica o complicație medicală gravă. Una dintre ipotezele luate în calcul este că decesul ar fi fost cauzat de un infarct, posibil legat de problemele cardiace preexistente.

Cătălin Hideg: Tusea foarte rău. De 20 ani am lucrat pt programul național de tuberculoza. El a avut la plămâni o tuberculoza avansata. I am spus sa facă o radiografie, n a vrut sa meargă. A mai avut niște emisiuni, iar în ziua aceea când a plecat din B , a tușit toata ziua, inclusiv la masa. Acest mister sa l îngropi în fuga, un om atat de iubit, un om care a fost o revelație pt afaceri. Cred ca a făcut infarct. Cred ca unul din stenturi a cedat.

Cu puțin timp înainte de deces, fostul om de afaceri ar fi început să se retragă din activitățile economice, lăsând conducerea firmelor sale în mâinile unor persoane de încredere. Totuși, această tranziție nu a fost lipsită de controverse. În culisele afacerilor sale, ar fi existat tensiuni legate de administrarea companiei Rosalu, o firmă implicată în servicii de salubritate, care ar fi acumulat datorii semnificative după plecarea sa.

Dan Diaconescu: Mă l-au deposedat pe Prigoană de firmă? Ei nu știi? Am auzit ceva, dar uite, n-a avut cine să-mi povestească și mie direct la sursă. Deci știu că Tărău era prieten cu Prigoană în anii 2005, să spunem.

Cătălin Hideg: Silviu nu m-a lăsat să spun lucrurile astea, dar acum dacă nu mai este Dumnezeu să… Să puneți senzațional pe el. Dumnezeu să-l odihnească pe Silviu. M-am dus și i-am spus acum vreo 3-4 ani. Zic mă Silviu, vezi că tu ai pus un administrator pe unul… Bogdan Niculescu, care a fost șofer în America, și al meu, că ne plimba pe stradă, el, cu mașina, și pe Honorius, bineînțeles, că era la școală acolo. Și cumva avea grijă de Honorius. Era un pic mai mare și îl ruga Silviu să aibă grijă de Honorius, să îl ducă la școală, să-l aducă, să… Ce făceau ei acolo? Că erau tineri.

Și… zic, măi, vezi că acest Bogdan, la niște întâlniri pe care le-am mai avut și eu prin oraș cu ei la câte o cafea, tot vorbeau că mută contracte de pe Rosal pe o firmă Blue Planet care e a fratelui lui Bogdan. Adică tu îl pui administrator pe unul care în timp începe să-ți ia din contracte și din din bunul companiei, mașini, tot felul, le sub închiria și ce făcea pe acolo, și le ducea în altă firmă pe care o creștea. Și Rosalul era aici, iar firma asta era aici. La un moment dat, a început să fie invers. Creștea firma asta al fratele lui Bogdan Niculescu și scădea Rosalul. Au umplut-o de datorii, au făcut numai contracte păguboase. Au optimizat tot felul de cheltuieli pe acolo, inventau reparații. Îi dădeau la Prigoana pe sub nas niște bani. Silviu, la un moment dat, mi-aduc aminte că n-a vrut să mai meargă la firmă. Efectiv, mi-a zis, „mă, m-am pensionat, m-am săturat, am obosit”. Nu știu din ce motiv, dintr-o dată, el care era un om activ, de dimineață pe o noaptea stătea și muncea non-stop.

A cedat și a zis, nu mai vreau să mă duc, stau copiii acasă și vreau să mă ocup de familie. Și dădea o sumă de bani pe lună, fixă, de care el se bucura. Îi dădeau lui Silviu Prigoan. Da, undeva la 50 de mii de euro, ceva de genul ăsta. Iar în permanență, Adrian Tărău, acest Bogdan Niculescu, erau non-stop împreună. Adrian Tărău îl împrumuta pe Bogdan Niculescu și Bogdan Niculescu îi forța mai rău mâna lui Prigoană să-i mai dea din acțiuni. Pentru că se-mi datora firma în continuu. În loc să crească ea, am spus, ea scădea. Asta e realitatea. Și multe din acțiuni au ajuns la acest Bogdan Niculescu, care la un dat a reușit acum, înainte să

să moară Silviu. A reușit să îi vândă compania lui Bogdan Niculescu, de fapt Honorius, că i-a dat ultimele acțiuni. Silviu i-a dat lui Honorius. Cu 4 milioane de euro. Companie evaluată acum vreo 7 ani la 100 de milioane. Veolia a vrut să-i dea 100 de milioane de euro pe companie.