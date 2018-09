Umilința cu Dudelange îi urmărește și după jocul cu FCSB pe ardeleni: „E dureros că am fost eliminaţi din Europa”

Atacantul George Țucudean a declarat că remiza pe care CFR Cluj a înregistrat-o pe teren propriu cu FCSB în cadrul rundeia VIII-a a Ligii I, scor 1-1, este echitabilă.

„Am controlat mult mai mult jocul decât ei. Nu a fost niciun discurs la pauză. Ştiam ce trebuie să facem. A fost un joc deschis. E bine că am egalat. Ne dă încredere pe viitor acest lucru. În campionat stăm bine. E dureros că am fost eliminaţi din Europa. Pauza asta ne-a prins foarte bine. E păcat că am luat un gol stupid, care ne-a dezorganizat. În vestiar nu s-au simţit problemele. Când cineva din club nu iese să calmeze spiritele din timp, apar aceste discuţii. Concluzia e că FCSB are o echipă bună, noi la fel. Mai sunt Craiova, Dinamo şi Viitorul”, a declarat George Țucudean, atacantul formației CFR Cluj.

Partida din cadrul rundei a VIII-a a Ligii I disputat aseară în Gruia s-a terminat cu 1-1, scor înregistrat și în precedentele patru confruntări directe dintre cele două formații. De asemenea, a fost cea de-a șasea remiză consecutivă dintre cele două rivale.

În urma rezultatului, FCSB și-a păstrat fotoliul de lider în Liga I, roș-albaștrii având două lungimi în fața CFR-ului și un punct în fața grupului de trei echipe format din Astra Giurgiu, Sepsi OSK Sf. Gheorghe și Gaz Metan Mediaș.

Etapa următoare, cele două mari rivale la titlu au meciuri cu nou-promovatele Hermannstadt și Călărași. Sâmbătă, campioana are deplasare cu Hermannstadt, iar roş-albaştrii joacă duminică, pe Arena Naţională, cu Dunărea Călăraşi.