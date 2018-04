Umilință digerată greu de Guardiola: „Primul gol a fost din off-side!”

Umilința de pe „Anfield”, 0-3 cu Liverpool a fost digerată greu de antrenorul formaţiei Manchester City, Pep Guardiola.

Tehnicianul nu consideră că echipa sa a jucat rău în meciul cu FC Liverpool, pierdut cu 0-3, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor şi pune înfrângerea pe seama arbitrajului. „Am început cu personalitate, dar ei au marcat. Primul gol a fost din off-side. Am continuat să jucăm, dar au marcat încă două goluri. Este greu. În repriza a doua, am încercat totul. Nu am prea multe regrete. Au avut două ocazii şi au marcat trei goluri. Este greu, dar restul meciului am fost foarte buni. Aveam nevoie de un gol, nu l-am înscris. Este greu, dar credem. Nimeni nu crede că ne vom califica, dar noi vom încerca să ne convingem începând de mâine. Nu am senzaţia că am jucat pentru a obţine acest rezultat. Trebuie să rămânem noi înşine, asta le-am spus jucătorilor. Poate îmi voi schimba mâine părerea după ce voi vedea din nou meciul, dar nu am senzaţia că această partidă a fost un dezastru”, a declarat Guardiola.

De partea cealaltă, Jurgen Klopp, a declarat că jucătorii săi au învins cea mai bună echipă din lume, dar acesta nu este încă un motiv de sărbătoare. „Am marcat trei goluri fantastice. În repriza a doua ar fi trebuit să jucăm mai mult fotbal, dar rezultatul este mai important. Este mai bine decât să ai trei goluri de recuperat. Manchester City va încerca să riposteze acum. Nu poţi domina City timp de 90 de minute. Nu fac comparaţii, nu mă interesează să fim mai buni ca Manchetser City, ce mă interesează este să mergem în semifinale. Şi ei au în continuare şansele lor să treacă, 3-0 e mai bun ca 2-0 sau ca 1-0, dar nu este decisiv. N-a dansat nimeni în vestiar. Sunt 180 de minute. Trebuie să sărbătorim atunci când începe petrecerea, nu cu patru săptămâni înainte. Am învins cea mai bună echipă din lume, este o frumoasă performanţă. Asta e rar, sunt foarte buni”, a declarat Klopp, potrivit lequipe.fr.