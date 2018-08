Umilit la Viena, Gigi pune piciorul în prag: „Vor fi schimbări, trebuie să vorbesc cu Dică!”

Eșecul de la Viena cu Rapid, scor 3-1, nu i-a căzut bine finanțatorului FCSB, Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a anunțat schimbări în echipă în returul de săptămâna viitoare de pe „Național Arena” și s-a arătat convins de faptul că vicecampioana României va reuși să întoarcă rezultatul și să se califice în grupele Europa Lague.

„Austriecii nu au avut nicio viteză în plus. Ei nu ne pot elimina pe noi niciodată, așa cred eu. Acum, o să vezi la București! Știu eu despre ce este vorba, o să vezi, echipă reinventată. Știm noi acum cine trebuie să joace. Vor fi schimbări, trebuie să vorbesc cu Dică. Îl ține pe Ovidiu Popescu titular…Ovidiu Popescu a atins mingea de cinci ori. În primele 27 de minute nu am auzit nimic despre el. Eu ce să înțeleg din asta? Dacă un fotbalist face asta înseamnă că fuge de minge, că-i este frică. Dar, acum l-am luat pe Zlatinski și o să mai cumpăr jucători până când voi face o echipă de fotbalilști adevărați. Aveam mare încredere în Ovidiu Popescu, dar el a fugit de minge. Trebuia să se ducă Pintilii să facă presing până la portar și tu, la 24 de ani, te ascunzi (….) El, Coman, credea că va juca din talent toată viața. Nu joci, tată, din talent. Dacă nu muncești, nu mai poți să driblezi. Că n-a mai putut să dribleze pe nimeni. Talent are dar degeaba dacă nu are putere. Și dacă nu ai putere, nu poți să driblezi”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB a fost învinsă de Rapid Viena cu scorul de 3-1 (2-0) în meciul care a avut loc pe „Weststadion” din capitala Austriei, în prima manşă a play-off-ului Europa League.

Golurile gazdelor au fost marcate de Christoph Knasmullner (minutul 4), Mario Sonnleitner (minutul 40) şi Stefan Schwab (minutul 49), iar pentru roș-albaștri a punctat Harlem Gnohere (minutul 47).

Manșa retur a play-off-ului Europa Leaggue dintre FCSB și Rapid Viena va avea loc joi, 30 august pe „Național Arena”.