Un băiat de 17 ani, din Iași, a încercat să omoare doi oameni ca să devină celebru! ”Am vrut să mă dau mare în fața prietenilor mei”

Un adolescent de 17 ani din Iași a luat un cuțit din casă și, pentru a se da mare în fața prietenilor, a înjunghiat două persoane! Pe una dintre victime chiar o cunoștea.

În prezent, băiatul este internat într-un centru de reeducare a minorilor. Instanța a decis că ar trebui să stea acolo timp de 5 ani de zile. Pedeapsa este destul de mică, însă, judecătorii au considerat ca inculpatul ar putea să fie reintegrat social, iar părinții săi sunt la fel de vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat. Decizia judecătorilor se bazează pe un referat de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune Iași, pe data de 20 aprilie 2018, relatează bzi.ro.

Specialistii de la Probațiune au concluzionat că există riscul ca atacatorul să comită oricând fapte similare. Practic, după ce va ieși din centrul de detentie pentru minori, dacă nu va avea un mediu care să-l ajute să se îndrepte, acest tânăr va putea oricând comite alte grozăvii.

Băiatul provine dintr-o familei dezorganizată

Adolescentul provine dintr-o familie destramata, care nu a acordat prea multa atentie cresterii si educatiei lui. Inainte de a fi retinut de oamenii legii, locuia impreuna cu mama sa si cu doua surori, una de 8 ani si una de un an si jumatate.

Era elev in cadrul programului “A doua sansa”, de la Liceul Tehnologic Economic “Virgil Madgearu” din Iasi, pentru ca a fost declarat repetent in ultimii ani scolari. In acelasi timp, avea un anturaj destul de dubios si incerca mereu sa fie cat mai interesant si sa atraga atentia celorlalti. Exista unele informatii ca in acelasi grup ar fi consumat si substante etnobotanice. Acum, Robert Signeanu are 19 ani si sustine ca a inteles ca totul a fost o greseala.