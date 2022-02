Un bărbat a ridicat pensia tatălui său timp de 33 de ani, mort fiind

Bărbatul în vârstă de 58 de ani a reușit să păcălească statul mai mult de trei decenii. Donal a beneficiat de pensia părinților săi care erau decedați. Unde erau ascunse trupurile neînsuflețite a acestora?

Donal O’Callaghan a reușit să înșele statul timp de 33 de ani. El a furat pensia părinților săi morți și a mințit că ei încă se află în viață. Infractorul a fost descoperit de către oamenii legii în ziua în care tatăl lui ar fi trebuit să împlinească 100 de ani.

Bărbatul a încasat suma de 441.973 lire sterline, din pensiile ambilor părinți

O instanță a auzit cum Donal O’Callaghan a reușit să fure atâția ani pensia părinților săi decedați în valoare totală de 441.973 de lire sterline. Bărbatul a fost prins când tatăl său a devenit eligibil pentru cecul de recompensă centenar.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani a fraudat peste jumătate de milion de euro de la părinții săi, Donald și Eileen, din 1987 până în 2020. Acesta este unul dintre cele mai mari și mai longevive cazuri cunoscute de fraudă socială, a raportat Irish Mirror.

Donald O’Callaghan sau Eileen O’Callaghan nu erau cunoscuți de către asistenta medicală de sănătate publică, nici de Garda Nagle. De asemenea, nu s-au găsit certificatele de deces ale acestora.

Unde erau ascunse trupurile părinților lui Donal

Din această cauză, Garda Nagle a început să supravegheze casa O’Callaghan din partea de nord a orașului. După lungi căutări, trupurile părinților lui Donal au fost găsite în două cimitire diferite.

”În cele din urmă, am început să verific fizic diferite cimitire de-a lungul mai multor săptămâni. În septembrie 2020 am localizat mormântul lui Eileen O’ Callaghan la cimitirul Tory Top Road, iar săptămâna următoare am localizat mormântul lui Donald O’ Callaghan în cimitirul Douglas.”, a declarat Garda Nagle, către instanță.

Avocatul bărbatului a declarat că Donal O’Callaghan are o dependență cronică de jocuri de noroc pentru care căuta tratament. De aceea a decurs la o astfel de faptă, scrie Mirror.

