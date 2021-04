Un bărbat a stârnit controverse, după ce a refuzat să-i ofere locul său din autobuz unei femei gravide. Ce motiv a avut: „Nu-și permite mașină”

O zi care se anunța a fi una obișnuită pentru o femeie însărcinată s-a transformat în una extrem de neplăcută pentru ea. Aflată în autobuz, aceasta s-a lovit de refuzul vehement al unui bărbat de a-i oferi locul său, atunci când i-a cerut acest lucru.

Un bărbat a refuzat să-i ofere locul său din autobuz unei femei însărcinate, iar motivul lui a stârnit controverse în mediul online.

Dacă unii internauți au fost total de acord cu el, alții l-au criticat și l-au judecat pentru gestul său.

De ce nu i-a oferit bărbatul locul din autobuz, femeii gravide

Potrivit mirror.co.uk, bărbatul a refuzat să-i ofere locul său din autobuz femeii însărcinate, pe motiv că are un job extrem de greu și solicitant, la care trebuie să stea în picioare 10 ore.

„Într-o seară mă aflam în autobuz, în drum spre casă, atunci când o femeie însărcinată și-a făcut apariția lângă mine. S-a uitat în jur după un scaun liber și a observat că toate sunt ocupate. Eu eram cea mai apropiată persoană de ea, așa că a început să se uite insistent și rugător la mine. Aveam căștile puse în urechi și m-am prefăcut că nu o văd, dar apoi a început să îmi vorbească și inevitabilul s-a produs.

M-a întrebat dacă poate să stea pe scaunul meu și am refuzat-o politicos, explicându-i faptul că am avut o zi lungă și că mă dor picioarele, motiv pentru care nu voi renunța la scaun. Nu am fost lipsit de respect, doar am refuzat-o. A început apoi să se plângă de faptul că este o mamă singură, însărcinată. I-am spus că îmi pare rău pentru situația ei, dar că totul o privește și că nu se poate aștepta ca cei din jur să o trateze altfel pentru ce alegeri a făcut ea în viață. Trăim într-o țară în care avorturile și măsurile contraceptive sunt gratis, așa că nu înțeleg de ce trebuie să fie problema mea faptul că ea a decis să devină gravidă într-un timp în care nu își permite o mașină”, a povestit bărbatul pe Reddit, potrivit sursei citate.

