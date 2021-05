Un bărbat din Iași a fost la un pas să fie lăsat pe drumuri. Păcălit de propria verișoară, omul a reușit să se salveze și să ducă o viață liniștită într-un azil de bătrâni

Valentin Pletosu are 63 de ani și de 5 ani locuiește în Unitatea Medico-Socială Răducăneni din Iași, după ce a suferit o gravă infecție la plămâni. Bărbatul locuia împreună cu părinții și fratele lui într-o garsonieră, dar o verișoară a reușit s-o păcălească pe bătrână și să-i lase pe drumuri.

Totul s-a întâmplat în timpul în care el și fratele său au fost plecați la muncă în străinătate. Bătrâna lor mamă a fost păcălită de o verișoară și garsoniera în care aceștia locuiau a fost trecută pe numele verișoarei. Așa a ajuns bărbatul în azilul de bătrâni, iar fratele lui pe străzi.

” Tatăl meu a murit în 1984, iar mama mea acum doi ani. Eu mai am un frate și toți stăteam într-o garsonieră în zona Flora din Iași. O bucată de vreme, eu și fratele meu am fost plecați de acasă. Fratele meu a fost în Grecia, la muncă, și eu în Constanța. Cât timp noi am fost plecați, o verișoară de-a noastră, tot din Iași, a prostit-o pe mama, femeie bătrână, să îi lase ei garsoniera după ce moare. A pus-o să semneze niște acte în care scria că după moarte casa rămâne pe numele ei. Mama a murit și ne-am trezit că noi nu mai avem casă, nu mai avem unde dormi.

” Am avut probleme grave de sănătate”

Acum doi ani, când s-a întâmplat asta, eram tot aici, în centru, dar fratele meu este cel care a avut de suferit. A rămas pe străzi, doarme pe la prieteni sau prin parcuri, scări de bloc. Imediat după ce a murit mama, a venit, ne-a luat casa și a și vândut-o. Am avut niște probleme grave de sănătate, dar acum am rămas cu sechele și nu pot merge nici până la poartă fără să mă înăduși. Nu am aer. În urmă cu 11 ani, am luat un microb, de la un bar, de pe un pahar ceva și am făcut tuberculoză, care și astăzi mă chinuie. Am 5 ani de când stau aici și am făcut alegerea perfectă. Doctorul care m-a îngrijit în spital cât am fost bolnav mi-a recomandat să vin aici”, a precizat Valentin Pletosu, beneficiar de la centru medico-social.

Bărbatul nu are familie, dar ajuns la vârsta acesta și trăind printre atâtea persoane abandonate de familiile lor, susține că nu regretă că nu a reuști să aibă o soție și copii.

