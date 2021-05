Un bărbat din Popești-Leordeni a reușit să își găsească job, după ce povestea lui s-a viralizat pe Facebook

Un bărbat de 60 de ani din Popești-Leordeni a reușit să își găsească loc de muncă, la un supermarket din localitate, după ce povestea lui s-a viralizat pe internet.

Singur pe lume, fără niciun ajutor, Petre Ignat, de profesie bucătar, un om serios și dornic de muncă se afla într-o situație foarte delicată. O internaută a decis să îi facă povestea știută pe rețelele de sociolizare, iar planul ei a funcționat.

„Bună! Revin cu aceasta postare, pe care am facut-o anul trecut. Fiecare dintre voi l-ați ajutat pe dansul cum ați putut, și pentru asta va multumim amândoi.

A fost angajat pana acum câteva săptămâni, din păcate angajatorul nu a mai putut sa îl țină pe motiv ca nu își mai permite salariul din cauza încasărilor afectate de pandemie.

Are in continuare nevoie de un loc de munca deoarece nu are nici un sprijin, între timp a mai vândut tablourile pictate de el, a lucrat cu ziua, a trimis CV-uri la Mega Imagine, la firme de pază, a mers la câteva interviuri, însă fără nici un răspuns. Dacă aveți posibilitatea sa îl ajutați cu un loc de munca, cât mai repede posibil, v-ar fii recunoscător”, scria internauta pe 24 martie.

A fost recrutat în doar câteva zile

De la publicarea poveștii și până la angajare a fost doar un pas mic: „Update: Dânsul și-a găsit de muncă la Mega Image în Popești. Își va începe activitatea pe 1 Aprilie. Va mulțumim din suflet pt implicarea și contribuția dvs, cel mai mic gest făcut pentru el,a făcut diferența! Vă dorim sănătate și tot ce e mai bun!”, a încheiat femeia.