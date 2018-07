Un bărbat îmbrăcat în rochie de mireasă a făcut furori pe străzile Capitalei!

Un bărbat a devenit o mică vedetă, după ce a umblat îmbrăcat în rochie de mireasă pe străzile Capitalei. Un trecător l-a fotografiat pe individ și a postat imaginile pe Internet, joi, la ora14:21, iar la scurt timp au devenit virale, internauții amuzându-se copios după ce au privit fotografiile.

Bărbatul a fost surprins în zona Rahova, în fața unui magazin alimentar, fumând o țigară și aranjându-și rochia ”albă” de mireasă. Cu ochelari de soare la ochi și papuci de plajă, ”mireasa” era destul de zâmbitoare și sociabilă cu cei din jur, atrăgând toate privirile celor din jur. Într-adevăr, nu ai cum să nu te amuzi când vezi astfel de imagini!

“E de plans, dar m-am amuzat. Am trait s-o vad si p-asta!/ Casa de piatra/ Numai nebuni in Rahova…/ Zana maseluță/ Trash the dress/ S-a furat mireasa!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

