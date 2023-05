Un bărbat în slip a vrut să „deturneze” o mașină plină cu români în Bulgaria. „E o metodă veche”

Final de concediu șocant pentru o familie de români. În apropierea orașului Ruse, din Bulgaria, un bărbat aproape dezbrăcat s-a aruncat pe capota mașinii și ulterior s-a întins pe parbriz. Cum au reacționat cei doi soți.

Întreaga întâmplare a avut loc în jurul orei 13:44, în regiunea Razgrad din Bulgaria, la aproximativ 30-40 de kilometri de Ruse. O familie de români se îndrepta spre casă, când, la un moment dat, un bărbat s-a aruncat pe capota autoturismului în care se aflau. Extrem de șocați de cele întâmplate, românii nu au ştiut pe moment cum să reacţioneze. Însă, au fost inspiraţi să nu deschidă portiera.

„Urma să intrăm pe la vama Ruse din direcţia Varna. Individul traversează, sau intenţionează să traverseze şi se opreşte în faţa maşinii mele. Am crezut că e o glumă prima oară. Am încetinit şi am oprit pentru că nu s-a dat din faţa maşinii”, a mărturisit Livia Morjan, pentru observatornews.ro.

După ce au oprit mașina, individul s-a întins la propriu pe parbriz. Cu mult curaj și calm, șoferul a reușit să-l determine să coboare fără a-i provoca vreo vătămare.

„S-a urcat pe maşină după care s-a dat jos din fericire, deşi mă gândeam că o să se suie şi pe plafon. Am încercat să plecăm, el s-a repoziţionat tot în faţa maşinii şi apoi s-a întins pe capotă. Mai erau alţi indivizi în peajmă, în partea dreaptă”, a mai completat turista.

Familia respectivă nu a raportat incidentul autorităților, însă după ce Livia a publicat imaginile respective pe rețelele de socializare, oamenii legii s-au autosesizat.

Val de reacții vizavi de incident: „Doar noaptea acționează”

Mai mulți utilizatori au reacționat rapid după ce au vizionat imaginile. Oamenii spun că nu e prima dată când se întâmplă acest lucru.

„Este o metodă veche care se practică și în Bulgaria, mai ales noaptea.”, „Știam că doar noaptea acționează, dar și în ziua mare, deja e din ce în ce mai grav!”, „Se numește „insurance dolphin”. Este exact ce a făcut, s-au aruncat pe capota cu mâinile la spate.”, au scris mai mulți români pe Facebook.

Și reprezentanții de agenții se declară uluiți de cele întâmplate.

„Foarte rar s-a întâmplat ca aşa să existe. Există în mitologia turistului român care merge în Grecia incidente similare foarte greu de dovedit. De data aceasta, iată, că avem şi filmare”, a declarat Dan Adrian Drăgan, reprezentant Forum Grecia.

Momentan, nu se cunoaște identitatea bărbatului și nici motivele pentru care a acționat astfel față de turiștii români. Autoritățile sfătuiesc ca în astfel de situații să evităm conflictele cu persoane necunoscute. Se așteaptă ca ancheta în desfășurare să aducă mai multe informații cu privire la acest incident șocant.

„A fost contactată poliţia oraşului Ruse. În zona indicată a fost direcţionat un echipaj pentru a verifica cele sesizate”, a mărturisit Bogdan Oproiu, comisar-șeș, pentru sursa citată.

