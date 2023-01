Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost umilit de patron! Prin ce situaţii a trecut la locul de muncă

Sinel, în vârstă de 54 de ani, a vorbit despre umilinţele la care a fost supus de patronul pentru care a lucrat mai bine de 5 ani. Bărbatul susţine că a fost obligat să muncească peste program la pescărie fără să fie plătit. Acuzaţiile nu se opresc aici… Acesta a mărturisit că şeful său îl forţa să amestece peştele alterat cu cel bun şi să vândă mâncarea oamenilor.

Sinel s-a săturat de abuzurile fostului său şef şi a decis să îşi facă publică povestea. Bărbatul lucra de mulţi ani cu patronul pescăriei, însă situaţia a degenerat în ultima perioadă. Deși avea un contract de muncă, Sinel era nevoit să lucreze ore suplimentare fără să își primească salariul.

Bărbatul susţine că acolo s-au întâmplat foarte multe nereguli. Patronul îl obliga să spele peştele alterat şi să îl vândă, iar dacă nu făcea cum îi spunea îl ameninţa cu concedierea.

Sinel muncea 10 ore pe zi, iar după ce a fost jignit de Nicu, patronul pescăriei, i-a cerut șomaj, dar și să îi fie plătite orele suplimentare și salariul. Fostul său şef a fost de acord, însă i-a spus că îi va trimite totul prin poştă la adresa la care locuieşte. În cele din urmă Sinel şi-a dat seama că totul a fost, de fapt, o minciună.

„Am cinci ani și opt luni de când sunt angajat la această firmă, la șeful Nicu. (…) M-am îmbolnăvit, au picat șapte lăzi de novac (n.r. pește) pe mine. (…) Am fost la spital, am fost nevoit să mă duc la București. (…) Mi-a spus că dacă nu stau 10 ore să îmi dau demisia. Într-o seară am fost sunat și acasă să mă întorc înapoi să adun carnea de la expoziție”, a mărturisit Sinel, pentru Acces Direct.

Sinel a fost acuzat de furt

Ultima dată când a vorbit cu şeful său, Sinel l-a avertizat că nu îşi va da demisia dacă nu își primește banii pentru care a muncit. Discuţia a degenerat, iar bărbatul a fost jignit de Nicu. Mai mult, Sinel a fost acuzat în urmă cu câteva luni de furt.

„Nu am băgat demisia. (…) Eu nu m-am mai dus la muncă. (…) Am semnat un contract de muncă. (…) Mi-a oprit 500 de lei că a zis că am furat eu banii (…) În filmuleț venise un client ca să vând un pește, l-am vândut și am pus banii acolo, dar nu am luat eu niciun leu”, a adăugat bărbatul.