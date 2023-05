Un bebeluş a murit după ce tatăl său l-a uitat în maşină. Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Un cuplu a trecut prin clipe cumplite după ce băieţelul lor a murit. Micuţul care avea un an şi 3 luni a fost uitat de tatăl său în maşină. Din cauza temperaturii ridicate din interiorul autoturismului, bebeluşul a rămas fără aer. Lindsey, mama băieţelului a vorbit despre această tragedie.

Kyle, tatăl băieţelului îl ducea pe Ben la creșă în fiecare zi, apoi mergea la birou. Într-o zi agitată de iulie, bărbatul a uitat să-l lase la creșă și s-a dus direct la birou. Cel mic a rămas în maşină fără vreun geam deschis.

Lindsay a fost sunată de îngrijitorii care i-au spus că micuţul nu a ajuns în acea zi acolo.

„Cred că în acel moment am știut despre ce e vorba. Aud în fiecare an despre cazurile în care copiii sunt uitați într-o mașină cu temperatură ridicată, pe timpul verii”, a povestit femeia.

Lindsey a trecut prin momente dificile, în momentul în care a ajuns la spital şi a aflat că fiul său a murit. Acolo o aştepta soţul său. Bărbatul era în stare de şoc. Femeia povesteşte că în primă fază l-a luat în braţe pentru a-l consola, însă, ulterior a avut nevoie de câteva momente în care să stea singură şi să se gândească la tot ceea ce s-a întâmplat.

„Când am ajuns la spital și am auzit că Ben a murit, l-am regăsit pe soțul meu, Kyle, chircit pe un scaun, cu capul în poală, plângând. L-am luat în brațe și l-am consolat, în momentul acela simțeam multă iubire și compasiune pentru el. Apoi, percepția mi s-a schimbat. Mintea a început să mi-o ia la goană și a trebuit să mă sustrag, voiam să fiu singură o perioadă ca să procesez ce s-a întâmplat”, începe Lindsey să povestească, pentru Insider.

Ben s-a născut în 2013 și a murit în 2014, la vârsta de 15 luni. Mama sa mărturiseşte că a început să ţină un jurnal după moartea sa, în care îşi transpunea gândurile. Ulterior a scos şi o carte intitulată „Darul lui Ben: A reuși să iubești dincolo de imperfecțiuni”.

„Un an mai târziu, am început să scriu în jurnal despre fiul meu, parțial pentru a reuși să gestionez emoțiile pe care le simțeam. 8 ani mai târziu, am transformat ceea ce am scris într-o carte intitulată „Darul lui Ben: A reuși să iubești dincolo de imperfecțiuni”, acolo unde spun povestea familiei mele, pentru a ajuta alți oameni să treacă mai ușor peste traume și dureri”, mărturisește Lindsey.

Lindsey şi-a iertat soţul

Lindsay mărturisește că o bună perioadă de timp, a simțit pentru soțul său un amalgam de sentimente. Pe de-o parte, îi părea rău de el și îl iubea în continuare, simțea nevoia să îl consoleze, dar pe de altă parte, îl învinovățea pentru moartea fiului lor.

Kyle a primit un an de închisoare cu suspendare pentru omor prin neglijență, iar apoi a fost verificat de un asistent social acasă. Deşi au existat multe certuri între cei doi, într-un final Lindsay a ales să stea lângă soțul ei.

„Dragostea dintre noi nu mai e la fel, dar am ales să-i fiu alături. Nu voiam ca familia noastră să se destrame și mai mult. Am încercat să ne concentrăm pe fiicele noastre și pe lucrurile normale din viața noastră. Am învățat să iert și am învățat că iertarea e un proces care ia timp și care nu e linear. Dar în inima mea, l-am iertat pe Kyle”, a încheiat mama lui Ben.