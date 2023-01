Un bucureștean a făcut credit ca să achite întreținerea la bloc. Ce sumă a avut de plătit

Tot mai mulți români primesc facturi uriașe pentru apă caldă și căldură. În 2021 întreținerea pentru un apartament se învârtea în jurul sumei de 9.000 de lei, însă în decembrie 2022 a urcat la peste 22.000 de lei. Un bucureștean a fost nevoit să facă credit la bancă pentru a-și achita datoriile.

Prețurile facturilor au explodat, iar românii se descurcă foarte greu cu plata acestora.

Întreținerea pentru o garsonieră, în iarna lui 2021, era de 115 lei, acum ajunge până la 230 de lei. Pentru un apartament cu 2 camere, suma este de aproximativ 600 de lei. Proprietarii locuințelor cu 3 camere vor fi nevoiți să scoată din buzunare aproape 900 de lei, iar cei care au 4 camere ar trebui să se aștepte la facturi mult mai mari.

Ștefan este un bucureștean care, de frică să nu rămână fără apă caldă sau curent, a făcut credit la bancă, pentru a-și plăti întreținerea la bloc.

”Eu am avut şi 10.000 lei restanță și am plătit. Am făcut un credit, plătesc pentru el acum. Trebuie plătită pentru că e nasol cu întreținerea. Dacă rămâi cu o lună în urmă automat îți vine și următoarea lună și îți va fi deosebit de greu să o plătești”, spune Ștefan, potrivit antena3.ro.

Bucureștenii, împovărați de grija facturilor la energie

Preşedinţii de bloc iau în calcul faptul că numărul restanțierilor ar putea crește, în perioada următoare.

„Căldura şi apa caldă pe luna decembrie a venit chiar mai mult decât dublu faţă de luna noiembrie, 154 de milioane de lei. Sunt oameni care sunt disperaţi. Sunt toţi speriaţi. Toți speriaţi, ce facem, ce-o să facem, ce-o să facem? O să am restanțieri mulți”, a declarat Ion Ioneşti, preşedinte de bloc Sectorul 2, conform sursei citate.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține că pentru a rezolva această problemă, trebuie ca atât cetățenii, cât și Primăria să contribuie cu bani.

„Dacă vrem să rezolvăm problema căldurii în Bucureşti trebuie să alocăm bani. Asta înseamnă bani şi de la oameni şi de la Primăria Capitalei”.