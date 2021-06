Un cântăreț de muzică populară amenință cu sinuciderea: ”Las un bilet, e în bucătărie. Adio!” EXCLUSIV

Un cântăreț de muzică populară amenință cu sinuciderea! Are probleme cu legea, fiind reținut într-un dosar de evaziune fiscală, iar ultimele zile au fost pentru el un chin. Motiv pentru care spune că vrea să-și pună capăt zilelor.

Marius Baldovin este interpretul și realizatorul de emisiuni de muzică populară care nu mai poate îndura chinul. Este căzut psihic, după ce a fost anchetat și reținut, de două ori, âte 24 de ore. Se află și sub control judiciar și va urma procesul. Doar că nervii i-au cedat, în ciuda faptului că merge la psiholog. ”Las un bilet iubitului meu, care și el m-a părăsit atunci când sunt la greu. E în bucătărie biletul. Adio!”, este mesajul interpretului.

Marius Baldovin spunea, cu câteva zile înainte de a amenința cu sinuciderea. ”Acum ceva timp am fost internat la spital pentru că am cedat psihic. Pentru că sunt la pământ, am luat și un pumn de pastile, am vrut să îmi iau viața, să-mi închei socotelile pentru totdeauna. Regret ceea ce am făcut toată viața în legătură cu aceea problema.

Îmi este foarte greu si nu mai am puteri, plâng deseori, nu mă liniștesc din cauza acestei probleme. Nu mai pot să lucrez datorită acestei probleme. Au venit și cei de la IPJ Giurgiu pentru alte patru acte materiale, contracte, am fost retinut 24 ore si acolo . Nu mai pot, îmi vine să îmi iau viața și să nu mai aud de nimeni”, a spus Baldovin, pentru CANCAN.RO.

Sursa foto: pixabay.com