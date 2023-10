Un concurent celebru de la Chefi la Cuțite a fost jefuit! „Uitați-vă unde sunt”

Rikito Watanabe a trecut prin spaima vieții lui. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a fost jefuit în Tokyo, capitala Japoniei, motiv pentru care întoarcerea sa în România este aproape imposibilă. Asistentul de la Antena 1 a rămas fără bani și fără pașaport.

Recent, Rikito Watanabe a fost nevoit să ajungă în Japonia din cauza unui eveniment nefericit. Mama fostului concurent de la Chefi la Cuțite s-a stins din viață la doar 51 de ani. Se spune că un necaz nu vine niciodată singur, iar tânărul japonez a mai trecut printr-o nenorocire.

Rikito Watanabe, fostul concurent de la Chefi la Cuțite a fost jefuit în Tokyo

În timp ce se afla în mijlocul orașului Tokyo, Rikito a fost jefuit. Asistentul de la Chefi la Cuțite s-a confesat urmăritorilor de pe TikTok, unde a publicat un videoclip chiar la scurt timp după ce a realizat că hoții i-au furat banii și pașaportul. Astfel, revenirea în România a trebuit amânată.

„Vă salut, dragii mei. Sunt într-o situație de urgență. Cineva mi-a furat pașaportul și portofelul meu și nu am cum să mai ajung în România. Doamne ferește. Nu am crezut că mi se va întâmpla așa ceva mie, dar momentan sunt mega chill. Uitați-vă unde sunt. Sunt în mijlocul orașului Tokyo. Măcar am ceasul, dar nu am banii. Oricum, o să rezolv cumva. Voi aveți grijă de ce aveți voi, portofelul, cheia de la mașină, restul, tot, aveți grijă de voi”, a spus Rikito Watanabe, într-un videoclip postat pe TikTok.

Mama asistentului de la Chefi la Cuțite s-a stins din viață din cauza unor probleme de sănătate. După tragedie, Rikito a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, unde mărturisea că și-a dorit enorm ca părintele său să îl viziteze în România.

”Când era bolnavă, mama mea s-a uitat la show-ul de la Antena 1 la care am fost eu. Doar că ea nu știe limba română deloc, dar a râs și eram bucuros de mine. Am vrut să meargă în vacanță, în România, oriunde cu mine. Mi-e dor de tine, mama. Te iubesc cu tot sufletul și inima”, a mai spus Rikito Watanabe, pe Instagram.

Mesajul transmis de Rikito Watanabe după ce mama sa a murit

Rikito s-a decis să rămână în Japonia pentru o perioadă mai lungă de timp. După moartea mamei sale, asistentul de la Chefi la Cuțite a trebuit să aibă grijă de bunica lui. Bătrâna a rămas singură, iar prezența nepotului ei a fost benefică. Durerea resimțită a fost uriașă, iar Rikito le-a mărturisit internauților faptul că își va ajuta bunica de acum încolo și că o va vizita mai des.

”Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru toate mesajele și toată amabilitatea și dorințele pentru mine de a fi ok și pentru mama mea condoleanțe. Apreciez foarte mult, și datorită vouă, am revenit puțin și puțin și sunt mai bine acum. Chiar apreciez super mult. O să stau aici câteva zile și apoi revin în România. Acum grija mea este bunica mea, ea a rămas singură și e greu. Eu o să vin înapoi în Japonia cât mai des, e mai bine așa. Am revenit și eu puțin, apreciez mult. Aveți grijă de voi și ne auzim curând. O să postez și eu”, a spus Rikito Watanabe pe Instagram.