Amantlâc la Chefi la Cuțite între un chef și o colegă: „Am plecat de acasă!”. Poveste impresionantă în preselecțiile show-ului de la Antena 1

Ultima ediție a emisiunii Chefi la Cuțite a adus în fața celor trei jurați un concurent cu o poveste de viață impresionantă. La cei 38 de ani ai săi, Dorian Florea a trecut prin multe și nu s-a sfiit să mărturisească și în fața telespectatorilor greșelile pe care le-a făcut în viață.

Dorian Florea se numără printre concurenții care își încearcă norocul în sezonul 12 Chefi la Cuțite. Bărbatul a venit în fața celor trei chefi pentru a impresiona cu talentul său culinar, pe care îl cultivă de la o vârstă fragedă. Însă, pe lângă abilitățile pe care le are în bucătărie, bărbatul a reușit să îi surprindă pe Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu și cu unele povești de viață, de care nu e tocmai mândru.

„Am greșit foarte mult”

Dorian Florea are 38 de ani și o familie frumoasă. Soția și-a întâlnit-o la vârsta de 23 de ani și a fost dragoste la prima vedere. Chiar la cea dintâi întâlnire bărbatul a pus marea întrebare, iar la trei luni distanță avea loc și cununia. Deși apropiații miresei o avertizaseră că Dorian Florea nu este „material” de soț, ea nu a ținut cont, punându-și toate bazele în cel care i-a devenit partener.

„Pe la vârsta de 15 ani m-am angajat ca ospătar cu acordul părinților pentru că îmi trebuia bani. De mic mi-a plăcut să îmi necăjesc părinții și mai pe toată lumea. Mi-a plăcut viața. Pe la vârsta de 23 de ani mi-am cunoscut frumoasa soție în Italia.

Toată lumea i-a zis să nu aibă treabă cu mine că sunt doar un golan. Am încercat să o cuceresc, iar până la urmă am reușit. În prima seară în care am ieșit, am mers la chinezi și am luat un inel cu 5 euro. Așa am cerut-o, iar în trei luni de zile am făcut cununia. Pot să zic că m-a binecuvântat Dumnezeu!”, a povestit Dorian Florea, în fața celor trei chefi.

După ce a trecut de pragul de ospătar, Dorian Florea a intrat în bucătărie și, în timp, a ajuns chef. Această realizare i-a adus multă bucurie, însă în bucătărie a marcat și una dintre cele mai mari greșeli din viața lui. Cu lacrimi în ochi, bărbatul a mărturisit că pe vremea când soția lui era însărcinată, el s-a îndrăgostit de o colegă de muncă și a plecat alături de ea.

Și-a părăsit soția și nu s-a mai uitat înapoi. Însă, după un an a realizat greșeala imensă pe care a făcut-o și s-a întors la familia pe care o abandonase. Spre norocul lui, soția sa a fost îngăduitoare și l-a iertat, iar de atunci trăiesc fericiți împreună.

„Am greșit foarte mult față de soția mea. M-am apropiat mai mult decât trebuia de o colegă. Soția mea era gravidă, iar eu am plecat de acasă. Ceea ce i-am făcut soției mele nu e de iertat. Nu cred, și poate zic un lucru mare, nici mama nu m-ar fi iertat!

Anul trecut din iulie, mi-am luat hainele de unde am stat și m-am dus înapoi acasă lângă băiețelul meu, dar și lângă fetița mea. M-a binecuvântat Dumnezeu cu o soție bună, pentru că nu orice femeie trece peste lucrul ăsta ca și cum nu s-ar fi întâmplat. De multe ori cauți cai verzi pe pereți când ai acasă lună și stele. Am fost plecat un an”, a mai mărturisit Dorian Florea.

