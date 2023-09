Povestea tulburătoare de viață a Ionelei Novac, concurenta de la Chefi la Cuțite. A fugit în Germania cu un album de poze, pentru a scăpa de soțul violent

Ediția cu numărul 9 a celui de-al 12-lea sezon Chefi la Cuțite este plină de emoții. Cei trei jurați au avut ocazia să întâlnească noi concurenți, dar și povești de viață tulburătoare. Ionela Novac este una dintre concurentele show-ului culinar de la Antena 1 care și-a luat inima în dinți și a venit să le gătească celor trei chefi. De altfel, și-a expus viața, cu lacrimi în ochi. Pentru a scăpa de soțul violent, a fugit în Germania! Cu doar un album de poze, românca a încercat să își găsească un refugiu, în străinătate Iar viața nu i-a fost deloc ușoară. Iată mai jos, în articol, dezvăluirile Ionelei Novac.

Cei trei jurați de la Chefi la Cuțite au avut ocazia, în ediția cu numărul 9, sezon 12, să descopere povestea tulburătoare de viață a Ionelei Novac. În vârstă de 43 de ani, concurenta a venit să le gătească celor trei chefi. Vine direct din Germania, acolo unde a găsit un „refugiu”, după ce a ales să scape din calea violenței soțului ei. În cadrul show-ului de la Antena 1, concurenta a povestit despre chinurile la care a fost supusă de bărbatul pe care îl iubea.

Povestea tulburătoare de viață a Ionelei Novac de la Chefi la Cuțite

Înainte să ajungă în Germania, Ionela Novac a trăit o adevărată dramă. A fost căsătorită timp de 18 ani cu bărbatul pe care îl iubea. Dar viața lângă el nu a fost tocmai bună. Pe fondul consumul de alcool, fostul soț devenea violent, supunându-și partenera la rele tratamente. A fost bătută din prima zi a nunții. Deși a încercat să le spună, atunci, părinților ei că lucrurile nu sunt deloc „roz” între ei, aceștia i-au spus că „trebuie să stai așa, pentru că ne râde lumea”. De cinci ani lucrează ca ajutor de bucătar, în Germania.

„Înainte de Germania povestea mea este foarte lungă și foarte cu multe lacrimi. Bine nu a fost în viața mea. Am avut o viață mai grea. Am fost căsătorită, am divorțat după 18 ani de căsătorie, am doi copii… Bărbatul meu consuma alcool foarte mult, m-a bătut din prima zi a nunții și am încercat să spun părinților mei că nu este totul chiar bine și mi-au spus că nu au ce să facă. «Dacă tu – ai ales, ți-a plăcut de el, ați făcut și o casă împreună, trebuie să stai așa pentru că ne râde lumea»”, a povestit concurenta, la Antena 1.

A luat calea Germaniei, după ce a îndurat rele tratamente, ani întregi, din partea fostului soț

Relele tratamente au continuat, iar Ionelei Novac nu i-a mai rămas decât să fugă din calea violenței fostului soț. A povestit câteva dintre situațiile dramatice pe care le-a trăit și care i-au lăsat o amprentă puternică asupra vieții ei. A luat decizia de a plecat în Germania, cu o geacă pe ea, un album de poze în mână și alături de copii.

„Când bea devenea foarte violent și pe o frunză dacă i se părea că a căzut neregulat și pentru aia mă lua pe mine. Nu era zi de la Dumnezeu să nu fie o jignire. Am fost nevoită să-mi cresc copiii, să îi educ, să-i duc la școală și să muncesc eu pentru ei. Prima dată m-am dus ca muncitor la sortat de nuci, la miez de nucă și mi s-a întâmplat o nenorocire în familie.

Am lăsat copilul cu bărbatul meu acasă să aibă grijă de el. Dacă unul din părinți e plecat la serviciu, celălalt trebuie să aibă grijă de el. Copilul meu a aruncat o sticlă de bronz în soba de teracotă și a făcut o explozie de l-a ars pe copil pe un picior.

Primesc un telefon la serviciu: «Vino, că ți-a luat foc copilul». Nu vreți să știți cum am ajuns acasă. Deci copilul meu a fost nesupravegheat. Ce bază puteai să mai ai în omul acela? De atunci am renunțat la job, până l-am pus pe picioare pe copil”, a povestit Ionela Novac.

Concurenta a ajuns la spital

„Oricum, unul din copiii mei mă găsea moartă acolo, pentru că într-o zi mi-a tăiat tendoanele de la picior cu o cană. Atunci când m-a tăiat pe mine, băiatul era la un majorat și poliția l-a sunat și i-a spus să vină acasă. «Mama ta… trebuie să o ducem la spital». Mi-au scos de acolo ce au avut de scos. M-a cusut, am stat o lună de zile și au avut copiii grijă de mine”, a mai povestit concurenta.

