Cine este, de fapt, Harnaam Kaur, femeia cu barbă de la Chefi la Cuțite. I-a lăsat mască pe Dumitrescu, Bontea și Scărlătescu: ”Nu pot schimba asta”

În ediția din 10 septembrie 2023 de la Chefi la Cuțite, cei trei jurați au rămas uimiți de una dintre concurente. Harnaam Kaur, o tânără de 32 de ani, le-a gătit un preparat special, iar povestea de viață a concurentei este impresionantă. Cunoscută drept „femeia cu barbă”, a reușit să stârnească curiozitatea lui Dumitrescu, Bontea și Scărlătescu, pe platourile de filmare. Iată mai jos, în articol, cum a decurs jurizarea pentru tânăra cu origini indiene!

Atât cei trei jurați de la Chefi la Cuțite, cât și telespectatorii au avut parte de o surpriză uriașă, în ediția cu numărul 7 care a rulat, seara trecută, pe micile ecrane. Concurenta Harnaam Kaur, în vârstă de 32 de ani, cunoscută drept „femeia cu barbă”, le-a gătit celor trei bucătari celebri un preparat special. Odată ce a pășit pe platourile de filmare, participanta din sezonul 12 a reușit să îi uimească pe jurați cu prezența ei. Născută în Londra și cu origini indiene, Harnaam Kaur a pregătit un preparat special, și anume Matar Paneer cu white basmati rice. Povestea de viață a tinerei este impresionantă.

Harnaam Kaur, supranumită „femeia cu barbă”, și-a expus povestea de viață

Concurenta de la Chefi la Cuțite i-a uimit pe cei trei jurați. Le-a mărturisit acestora că a învățat să se accepte, oferind o prețioasă lecție referitoare la diversitate și la definirea propriei frumuseți. Harnaam Kaur are vârsta de 32 de ani și s-a născut în Londra. Tânăra cu origini indiene a mărturisit, în cadrul show-ului de la Antena 1, că a înfruntat multe prejudecăți și, în cele din urmă, și-a acceptat înfățișarea. Este speaker motivațional în Londra.

„Oamenii spun că sunt diferită, dar nu pot schimba cine sunt! Nu pot schimba cum arăt, nu pot schimba biologia. Sunt o femeie cu barbă, am înțeles! Mă uit în oglindă și mă sperii câteodată. Numele meu este Harnaam Kaur, am 32 de ani și sunt un speaker motivațional în Londra. Părinții mei sunt din India, dar am fost născută și crescută în Londra. Sunt un speaker motivațional, spun lumii că poți arăta diferit și să ajungi în România. Nu a avut niciun sens”, a spus concurenta, la Antena 1.

A explicat că nu și-a dorit să devină speaker motivațional

Inițial, concurenta de la Antena 1 nu își dorise să devină speaker motivațional. Apoi, însă, și-a dorit să ajute alte persoane să le facă să se accepte.

„Eu nu mi-am dorit să devin speaker! Mă tem să vorbesc în fața oamenilor, mă sperie foarte tare, dar sunt mulți oameni care arată diferit și se chinuie să accepte cine sunt, Se ascund în case și nu-și trăiesc viața în adevăratul sens al cuvântului și eu am trăit cu mine bărboasă. Adică… câte femei cu barbă vedeți în lume!? Aproape niciuna, nu-i așa? Dar noi existăm! Am realizat că o grămadă de oameni au trecut prin ce am trecut eu, dar mulți oameni nu au curajul să vorbească în lume ca mine. M-am gândit că dacă ai o platformă unde te urmărește lumea, fă ceva în privința asta! Dacă ții în tine, este o nedreptate! Vorbește, spune-ți adevărul! Asta este tot ce fac!”, a spus ea.

Concurenta de la Chefi la Cuțite i-a lăsat mască pe jurați

A explicat faptul că suferă de sindromul ovarului polichistic, aspect care generează un dezechilibru hormonal. Este un sindrom de care multe femei din întreaga lume suferă, iar în organism se regăsesc mai mulți hormoni bărbătești. Aspect care influențează, de altfel, pilozitatea.

„Am sindromul ovarului polichistic, ce reprezintă o instabilitate hormonală. Multe femei se află în situația asta. Una din zece femei la nivel mondial. Este o boală care afectează hormonii. Deci tindem să avem mai mulți hormoni bărbătești în corp, decât hormoni femeiești și se schimbă funcționalitatea ovarului”, a povestit ea.

Concurenta a primit două cuțite din partea juraților. De altfel, chef Florin Dumitrescu i-a oferit cuțitul de argint („cuțitul prieteniei”).

