Un cuplu din Australia a găsit rețeta perfectă. Fac o mulțime de bani și niciunul nu mai e nevoit să muncească

O mamă casnică a dezvăluit soluția care îi aduce atât de mulți bani încât soțul ei nici măcar nu trebuie să meargă la muncă pentru a-și întreține familia.

Mamă a doi copii, Gi, a dezvăluit că a câștigat 60.000 de lire sterline anul trecut din produse tipărite la cerere pe Etsy și a putut lucra la afacerea ei în timp ce copiii ei dormeau. Gi a mărturisit că a lucrat doar 20-60 de minute pe zi, dar a reușit să câștige atât de mult încât soțul ei și-a dat demisia și acum amândoi stau acasă cu copiii lor:

,,Am făcut tot ce am putut pentru a nu mă întoarce la muncă. Am construit un magazin Etsy la începutul anului 2023 și am lucrat la el în timp ce copiii mei dormeau.”, a dezvăluit mămica în videoclipul ei de pe rețelele de socializare.

View this post on Instagram A post shared by Gi 〰 Passive Income, Etsy & Print on Demand (@gi.etsy)

Gi a spus că nici măcar nu se atinge de comanda sau produsele Etsy, adăugând că venitul este acum complet ,,pasiv”. Mai mult decât atât, ea acum ajută alte persoane să-și înființeze propriile afaceri de tipărire la cerere pe Etsy și vinde kituri de pornire online pentru 50 de lire sterline.

Citește și: POVESTEA FABULOASĂ A NATALIEI. I S-A SPUS CĂ NU POATE RĂMÂNE ÎNSĂRCINATĂ, DAR A NĂSCUT 3 COPII. CUM A FOST POSIBIL

Cum poți să ajungi o mamă casnică și bogată

Pentru a urma calea aleasă de ea, Gi susține că tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți la un magazin Etsy și apoi să vă îndreptați către Canva și să vă faceți un cont gratuit. Apoi, puteți, fie să creați singur un design, fie să cumpărați un design pentru aproximativ 1 GBP. De asemenea, puteți alege un partener de tipărire la cerere și puteți încărca designul pe un produs, cum ar fi o cană sau un hanorac.

Videoclipul lui Gi i-a lăsat pe mulți impresionați, deoarece a adunat peste 302.000 de vizualizări pe TikTok și a stârnit un val de comentarii de susținere. Utilizatorii TikTok au alergat la secțiunea de comentarii a videoclipului pentru a-și împărtăși gândurile despre soluția-minune a mamei cu ajutorul careia poate face bani:

,,Vreau doar să lucrez de acasă.”, a scrisun utilizator.

,,Sunt mamă și vreau asta pentru mine.”, a adăugat o altă mămică.

,,Vreau să pot lucra de acasă cu fetița mea de 17 luni”, a adăugat o alta.

Citește și: EA A GĂSIT SECRETUL FEMEILOR CASNICE ȘI BOGATE. AFLĂ CUM SĂ FII O MAMĂ CASNICĂ ȘI TOTUȘI SĂ AI PROPRIUL VENIT

FOTO: Shutterstock